Incendie: un enfant de 5 ans sauve 12 personnes à Chicago

Associated Press Chicago

Les résidants racontent que Jayden Espinosa a été réveillé par la fumée et les flammes peu avant 4 h. Il aurait alors alerté les autres du danger.

Sept adultes et six enfants vivaient dans cette maison de brique de deux étages et demi. Personne n'a été blessé.

« Je ne crois pas que nous aurions survécu [sans la présence d'esprit de l'enfant] », a déclaré Nicole Peeples.

Elle ajoute qu'elle n'avait senti aucune fumée et que le détecteur d'incendie ne s'est pas déclenché. « Je suis si heureuse qu'il ait été là. »

Le service des incendies enquête sur les causes du sinistre.

La maison est une perte totale.