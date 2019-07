Propos racistes, président raciste ?

Il est raisonnable, écrit-elle, de vouloir se montrer prudent et posé dans le traitement journalistique de sujets épineux, mais il faut, pour y parvenir, se « montrer clair, précis et direct ».

Se « montrer clair, précis et direct »

Un texte du New York Times relevait notamment que l'insulte lancée par le président avait été « largement désignée comme étant un propos raciste », mais n'employait pas directement ce qualificatif pour le décrire.

D'autres médias se sont montrés plus réservés en usant de formules détournées dans les articles d'actualités pour traiter de la nature des gazouillis controversés.

« Lorsque nous faisons face au racisme et au mensonge, on ne peut pas se cacher derrière les notions de neutralité et d'impartialité. Se cacher, c'est renoncer à son devoir. »

- Margaret Sullivan, journaliste au Washington Post