Trump envisage de limoger son secrétaire au Commerce

Interrogé par l'AFP, l'entourage de M. Ross n'a pas démenti formellement l'information mais a souligné que pour l'heure, le secrétaire était au Travail, supervisant « actuellement la réponse du département à l'ouragan Barry » qui a touché la Louisiane ce week-end.

« Vendredi, le secrétaire s'est joint au président lors de sa visite dans le Wisconsin et dans l'Ohio et il continuera de travailler au nom du peuple américain et du programme du président, L'Amérique d'abord », a en outre affirmé le porte-parole.

Pour autant, dans un commentaire ressemblant à un bilan, ce responsable a également souligné que « Wilbur Ross a [vait] conduit le département du Commerce dans une nouvelle ère où, sous la direction du président, nous avons mieux soutenu les entreprises américaines contre les pratiques commerciales déloyales et renforcé enfin notre sécurité nationale et économique ».