Les États-Unis moins divisés qu'il n'y paraît, selon une étude

Les démocrates aiment à croire que les républicains sont des fous de Dieu motivés par la xénophobie et l'appât du gain. Les républicains voient dans les démocrates des gens hostiles aux policiers et peu fiers d'être américains. La réalité ? Ces caricatures ne s'appliquent qu'à une frange de la population américaine, dont la surmédiatisation contribue à donner l'image d'un pays plus que jamais divisé, rapporte une nouvelle étude intitulée The Perception Gap réalisée par More in Common, regroupement international qui cherche à combattre le repli identitaire, social et culturel.

Les chercheurs ont interrogé 2100 adultes américains dans la semaine suivant les élections de mi-mandat en 2018. En plus de sonder leurs opinions, ils leur ont demandé d'essayer d'évaluer l'opinion de leurs opposants politiques. Résultat : les républicains et les démocrates croient que les gens qui appuient le parti opposé sont près de deux fois plus nombreux à avoir des opinions extrêmes qu'ils ne le sont en réalité. Par exemple, à la question « Dans quel pourcentage les démocrates croient-ils que la majorité des policiers sont de mauvaises personnes ? », les républicains ont répondu 48 % en moyenne, alors que dans la réalité, à peine 15 % des démocrates sont de cet avis.

Chez les démocrates, les perceptions ne sont pas plus justes : lorsqu'on leur demande dans quelle proportion les républicains croient que l'immigration « bien contrôlée » rend l'Amérique plus forte, ils estiment la réponse à environ la moitié. Dans la réalité, près de 9 républicains sur 10 sont d'accord avec cet énoncé. « Nous nous attendions à trouver des écarts entre la perception et la réalité, mais pas à ce que la différence soit à ce point marquée, explique en entrevue Daniel Yudkin, boursier au postdoctorat à la Social and Behavioral Science Initiative de l'Université de Pennsylvanie et coauteur de l'étude. Sur la question de l'immigration, les deux camps sont plus alignés que quiconque ne semble le réaliser. »

Plus on est instruit, plus on se trompe