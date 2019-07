Avions de guerre et feux d'artifice pour le Jour de l'indépendance

Un défilé d'avions de guerre et des feux d'artifice ont animé le ciel de Washington lors des célébrations du 4 juillet, qui marque le Jour de l'indépendance chez nos voisins américains.

Donald Trump avait promis un grand spectacle et les engins militaires (Air Force One, F-35, Marine One, Blue Angels) ont survolé le Lincoln Memorial lors de son discours.

À voir en vidéo.