Elizabeth Warren, la démocrate qui grimpe grâce à son programme

« J'ai un projet pour cela » : sur un campus de Fairfax, en Virginie, sa phrase déjà devenue mantra de campagne est accueillie par les applaudissements nourris de quelques centaines de supporteurs.

Lutter contre les inégalités béantes, aider la classe moyenne, casser les monopoles, protéger le droit à l'avortement... L'expression reflète les propositions concrètes qu'elle a déjà publiées, contrairement à la vingtaine d'autres candidats du camp démocrate.

« C'est elle qui a le programme le plus détaillé », salue Cheryl Shoenberg, venue la voir avec son époux et leurs deux petites de cinq et dix ans. « Je veux quelqu'un qui nous inspire, [...] et je veux que mes filles voient cette femme, un excellent modèle pour elles ».

En personne, la sénatrice apparaît beaucoup moins rigide que l'image donnée à la télévision.

« Voyons loin, luttons dur, on va gagner ! » : dans un cri repris par le public, la sénatrice en veste rouge vif conclut un discours qui plonge dans ses racines pour expliquer ce qu'elle décrit comme le « combat » de sa vie.

Sang nouveau

Née dans une famille modeste au centre du pays, dans l'Oklahoma, elle découvre brutalement la cruelle incertitude économique lorsque son père, seul salaire de la famille, subit une crise cardiaque.

Mais sa mère parvient à trouver un emploi payé au salaire minimum, sauvant la famille de la pauvreté.

Sauf qu'aujourd'hui, un même salaire ne pourrait plus suffire, et que la pente est encore plus raide pour les minorités, déplore la presque septuagénaire (70 ans en juin), devant l'assistance attentive à Fairfax.

Mariée une première fois à 19 ans, elle abandonne les études.

Jeune maman, elle peut toutefois remettre le pied à l'étrier grâce à des écoles du soir abordables. Jusqu'à devenir enseignante pour enfants handicapés, puis professeure de droit à Harvard, puis sénatrice en 2013... puis candidate à la Maison-Blanche, raconte-t-elle sous les applaudissements.

Mais les études coûtent désormais une fortune aux États-Unis, regrette-t-elle, expliquant pourquoi elle propose notamment d'annuler une partie des dettes étudiantes et d'instituer un réseau de crèches et maternelles abordables.

Pour financer ses mesures, Elizabeth Warren propose une taxe sur les très grandes fortunes, en dénonçant « un système qui marche à merveille pour ceux qui ont de l'argent, mais pas pour tous les autres ».