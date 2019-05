Enquête russe: Trump «très surpris» par la convocation de son fils au Sénat

« J'ai été très surpris », a indiqué le président républicain au lendemain de l'annonce de cette convocation. « Mon fils a été complètement exonéré par (Robert) Mueller qui, honnêtement, n'aime pas Donald Trump », a-t-il poursuivi, à propos du procureur spécial qui a enquêté sur des soupçons de collusion entre l'équipe de campagne du milliardaire new-yorkais et Moscou lors de la présidentielle de 2016.

Donald Trump Junior, 41 ans, qui gère les affaires familiales à la tête de la Trump Organization, avait déjà été entendu pendant de longues heures par des commissions du Sénat en 2017.

D'après les médias américains, qui citent des sources anonymes, la commission sénatoriale du renseignement, contrôlée par les républicains, veut le revoir pour l'interroger sur ses déclarations de l'époque, notamment au sujet d'un projet de Trump Tower à Moscou.

« Mon fils est quelqu'un de bien. Mon fils a témoigné pendant des heures et des heures », a déclaré Donald Trump, interrogé par la presse.

Questionné sur une possible contestation de cette convocation, le 45e président des États-Unis n'a rien exclu. « Nous verrons bien ce qu'il va se passer. Je suis plutôt surpris » par cette convocation.

Dans son rapport, remis fin mars, le procureur spécial a écrit ne pas avoir trouvé de preuve d'une quelconque entente entre la Russie et l'entourage de Donald Trump en 2016, mais a dressé la liste d'une série de pressions troublantes exercées sur son travail, n'exonérant ainsi pas le président des soupçons d'entrave à la justice.

Au Sénat, plusieurs membres de la commission du Renseignement ont refusé de confirmer, ou de commenter directement la convocation de Donald Junior, mais ils ont plus largement évoqué l'enquête qu'ils mènent depuis deux ans sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.

Rare exemple de collaboration entre les deux partis, les sénateurs démocrates et républicains de la commission rédigeront un rapport final une fois leur propre enquête terminée.

Interrogé sur la convocation de Donald Junior, le sénateur républicain Marco Rubio s'est contenté de déclarer à des journalistes : « Je pense juste que, quand on écrit un rapport et qu'on est allé aussi loin et qu'on a accompli un tel travail, cela n'aurait aucun sens de ne pas [...] tout vérifier ».

Apparaissant plus clairement réticent à la convocation du fils du président, le sénateur républicain John Cornyn a lancé : « Je crois que nous savons à peu près tout ce que nous allons apprendre, il est temps de boucler » l'enquête.

Membre de la commission judiciaire du Sénat, qui avait entendu Donald Junior en septembre 2017, le démocrate Chris Coons a lui souligné qu'il existait « des points de réelles tensions entre » le témoignage de l'époque « et les extraits désormais publics du rapport Mueller qui suggèrent qu'il connaissait d'assez près les (détails du) projet d'une Trump Tower à Moscou ».