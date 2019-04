Deutsche Bank a transmis des documents sur Trump à la justice new-yorkaise

Mi-mars, la procureure de l'État de New York Letitia James avait intimé à la banque allemande de lui fournir de nombreux documents liés à des demandes de prêts et lignes de crédit octroyées à la Trump Organization, holding chapeautant les actifs du magnat de l'immobilier et dont les rênes sont tenues par ses fils Eric et Donald Trump Jr depuis son entrée à la Maison-Blanche.

L'argent en question était destiné au financement de projets comme les hôtels Trump dans la capitale fédérale Washington, à Miami et à Chicago, avait indiqué le 12 mars à l'AFP une autre source sous couvert d'anonymat.

Il n'était pas possible de savoir mercredi si Deutsche Bank avait déjà fourni tous les documents exigés par la justice new-yorkaise.

« Nous restons déterminés à coopérer avec les enquêtes autorisées », a déclaré à l'AFP une porte-parole de la banque, refusant de commenter les informations.