Beto O'Rourke lance sa campagne avec un message positif sur l'immigration

« Nous ne trouverons pas la sécurité dans des murs ou dans la militarisation », a lancé l'ex-élu de la Chambre des représentants, qui avait choisi, pour son premier grand discours dans la course à la Maison-Blanche, sa ville natale, dans ce Texas conservateur où il a frôlé à l'automne la victoire dans une élection pour le Sénat.

Paradoxalement, c'est cette défaite qui l'a fait connaître à travers les États-Unis. Sa campagne passionnée l'a propulsé parmi les espoirs démocrates pour la présidentielle de novembre 2020.

Et c'est ce même discours rassembleur que cet homme de 46 ans, aux positions bien ancrées à gauche tout en se revendiquant « capitaliste », a réédité samedi devant plus d'un millier de personnes.

Présentant El Paso comme « l'une des villes les plus sûres des États-Unis d'Amérique non pas parce que c'est une ville d'immigrants » mais justement en raison de cela, « Beto », chemise bleu clair aux manches retroussées, a accusé « l'actuel président » de jouer sur « la peur et les divisions ».