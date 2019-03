Face au tollé, Trump rétablit le budget pour les Olympiques spéciaux

L'annonce par la ministre de l'Éducation Betsy DeVos de la suppression de l'enveloppe de 17,6 millions de dollars destinée à cette structure, qui organise en particulier des Jeux internationaux, avait suscité une véritable levée de boucliers à travers les États-Unis.

« Les Special Olympics seront financés, je viens de le dire à mes équipes », a déclaré M. Trump depuis les jardins de la Maison-Blanche. « Je suis allé aux Special Olympics, je pense que c'est incroyable », a-t-il ajouté.

L'organisation a été créée en 1968 aux États-Unis par une soeur du président John F. Kennedy, Eunice Kennedy Shriver. Les derniers Jeux « Special Olympics » viennent de se dérouler à Abou Dhabi en présence de plusieurs milliers d'athlètes du monde entier.

« Incroyable », « cruel », « scandaleux » : nombre d'élus démocrates, dont le candidat à la présidentielle de 2020 Bernie Sanders, mais aussi quelques républicains, avaient vivement réagi après l'annonce inattendue de cette coupe budgétaire.

Face au tollé, la ministre avait accusé mercredi « les médias et certains élus du Congrès » de déformer les faits. « Des dizaines d'organisations méritoires à but non lucratif qui soutiennent des élèves et adultes atteints de handicaps ne touchent pas un centime de fonds fédéraux », avait-elle souligné.

Timothy Shriver, le président de l'organisation et fils de sa fondatrice, s'était dit déçu par l'annonce de cette coupe, affirmant que les dons privés ne suffisaient pas à financer la mission de « Special Olympics » dans les écoles américaines.