Washington spécule sur le rapport Mueller, Trump reste muet

Les Américains attendaient samedi avec fébrilité de découvrir les conclusions du procureur spécial Robert Mueller sur l'enquête russe, un document crucial pour l'avenir politique de Donald Trump qui entend briguer un second mandat en 2020.

Le discret et méthodique Mueller a rendu vendredi son rapport à l'issue d'une enquête de 675 jours qui a tenu les États-Unis en haleine, rappelant celle du Watergate qui a poussé Richard Nixon à la démission en août 1974.

Vingt-quatre heures plus tard, le plus grand mystère entourait toujours le document. La Maison-Blanche a répété ne pas avoir été informée sur son contenu et aucun élu n'y a eu accès. Selon plusieurs médias, ses principales conclusions ne devraient pas être transmises au Congrès avant dimanche.

Il doit permettre de répondre à deux questions : l'équipe Trump a-t-elle travaillé main dans la main avec Moscou lors de la campagne de 2016 et le 45e président des États-Unis a-t-il ensuite essayé de faire obstruction à la justice ?