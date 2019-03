Jimmy Carter, plus vieil ex-président américain

Jimmy Carter aura été le président d'un seul mandat, mais il est devenu vendredi « le plus vieil ex-président américain » de toute l'histoire des États-Unis.

Associated Press Atlanta

Le 39e président américain a atteint vendredi l'âge de 94 ans et 172 jours, soit un jour de plus que l'âge qu'avait George H. W. Bush à son décès, en novembre dernier.

Les deux hommes, qui auront été présidents pour un seul mandat, étaient tous les deux nés en 1924.

Le démocrate Jimmy Carter avait été élu en 1976 à la suite du scandale du Watergate qui avait mené à la démission du républicain Richard Nixon. Quatre ans plus tard, en 1980, le républicain Ronald Reagan a battu M. Carter, avec George H. W. Bush comme candidat à la vice-présidence.

M. Carter reste actif dans la défense des droits de la personne, par le biais du Centre Carter, qu'il a fondé avec son épouse Rosalynn en 1982.

Il y a plus de trois ans, il a souffert d'un mélanome qui s'était étendu au foie et au cerveau. Il a depuis subi un traitement et est en rémission complète.

Les Carter habitent toujours à Plains, en Géorgie, la petite ville de 750 habitants où ils sont nés, ont grandi et se sont mariés il y a 73 ans, en 1946. Jimmy Carter venait alors d'obtenir son diplôme de l'Académie de la Marine américaine.