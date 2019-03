Une statue confédérée retirée en Caroline du Nord

Il s'agit d'un geste rare dans un État où ces monuments sont en grande partie protégés par la loi.

Les travailleurs à Winston-Salem ont passé plus d'une heure à attacher un harnais et une structure métallique en forme de cage à la statue d'un soldat anonyme. Un petit groupe de badauds a applaudi lorsque la statue a été placée sur un camion. La colonne et la base ont ensuite été démontées et retirées pièce par pièce, les ouvriers finissant dans l'après-midi.

Le maire de Winston-Salem, Allen Joines, a indiqué que la statue serait temporairement entreposée avant d'être finalement transférée au cimetière historique de Salem. Il a dit ne pas pouvoir offrir d'évaluation du coût du transfert financé par la ville.

Winston-Salem avait plus de marge de manoeuvre que la plupart des villes de Caroline du Nord, car la propriété de l'ancien palais de justice avait été remise à des particuliers. Une loi de 2015 en Caroline du Nord interdit pratiquement le retrait permanent des statues confédérées des terres publiques. Plus de 90 monuments confédérés sont situés dans des lieux publics autres que les cimetières de l'État.

La Caroline du Nord a été à l'avant-plan du débat sur l'avenir des monuments confédérés, étant l'un des trois États du Sud comptant le plus de statues, selon le Southern Poverty Law Center.