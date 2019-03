Washington veut loger les enfants migrants dans des installations militaires

L'administration du président Donald Trump a demandé au Pentagone de trouver des installations militaires susceptibles d'accueillir 5000 enfants migrants non accompagnés, a annoncé jeudi un porte-parole du département de la Défense.

Le Pentagone va «identifier les lieux possibles» pour héberger ces enfants, a indiqué le lieutenant-colonel Jamie Davis, précisant que la demande avait été présentée mardi par le département de la Santé et que les enfants devront être hébergés jusqu'au 30 septembre.

Selon les dernières statistiques du département de la Sécurité intérieure publiées mardi, quelque 6825 enfants non accompagnés ont été interpellés à la frontière sud des États-Unis en février, comparé à 4968 en octobre.

La secrétaire à la Sécurité intérieure Kirstjen Nielsen a prévenu mercredi le Congrès américain que l'immigration clandestine allait augmenter dans les mois à venir.

C'est pour s'y préparer que le département de la Santé, qui est chargé de la sécurité et du bien-être des enfants de moins de 18 ans non accompagnés, a demandé l'aide des militaires.

Si le département de la Santé décide qu'il est nécessaire d'utiliser des installations militaires, il devra présenter une demande formelle à cet effet au département de la Défense, a précisé le lieutenant-colonel Davis.

En juin 2018, le Pentagone avait été chargé d'identifier des installations possibles pour héberger 20 000 mineurs. Quatre bases avaient été identifiées, dont trois au Texas et une dans l'Arkansas, mais le département de la Santé n'avait pas donné suite et aucun enfant non accompagné n'a été hébergé sur des bases militaires depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump.

Fin 2018, le département de la Santé indiquait détenir quelque 15 000 migrants mineurs arrivés seuls aux États-Unis pour y retrouver des proches et échapper à la pauvreté et la violence dans leur pays.

Frustré par le refus du Congrès de lui accorder le budget qu'il réclamait pour construire un mur censé lutter contre l'immigration clandestine à la frontière avec le Mexique, Donald Trump a déclenché le 15 février une procédure d'«urgence nationale», qui lui permet de contourner les parlementaires pour débloquer des financements.

Mais il se heurte à l'opposition du Congrès, qui l'accuse d'abuser de ses pouvoirs et de créer un précédent, et qui s'apprête à voter une résolution cherchant à annuler cette procédure d'urgence.