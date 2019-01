Le gouvernement Trump accusé de manquer d'empathie

Le secrétaire au Commerce Wilbur Ross était étrillé jeudi pour des propos illustrant le manque d'empathie du gouvernement de Donald Trump envers les Américains affectés par le plus long shutdown de l'histoire du pays.

Les commentaires du secrétaire au Commerce ont rapidement figuré en haut des sujets les plus débattus jeudi sur Twitter.

«Ces propos sont effroyables et illustrent l'indifférence cruelle du gouvernement à l'égard des employés fédéraux», a commenté M. Schumer. M me Pelosi a évoqué elle l'attitude de «fils à papa» de Wilbur Ross.

Ces déclarations ont valu à M. Ross d'être comparé à la reine de France Marie-Antoinette par les deux chefs des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi et Chuck Schumer. Ils ont fait une analogie avec la fameuse phrase attribuée à la souveraine pendant la disette de 1789 : «S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche !»

Le milliardaire a déclaré sur la chaîne CNBC «ne pas bien comprendre pourquoi» des fonctionnaires fédéraux, dont certains ne perçoivent aucun salaire depuis plus d'un mois, ont recours à des soupes populaires ou à des banques alimentaires.

«Certains d'entre nous ne peuvent plus payer l'essence pour aller au travail, pour faire garder les enfants...», a confié jeudi Rachael Abraham, une agente chargée de la sécurité dans les aéroports et donc obligée de travailler même sans être payée, son poste étant jugé essentiel.

En conséquence, environ 800 000 fonctionnaires fédéraux américains ne touchent aucun salaire. Leur paie sera versée rétroactivement, mais en attendant certains ont commencé à chercher des boulots d'appoint. Des centaines de milliers de contractuels sont également au chômage technique et ne recevront, eux, aucune compensation.

L'insistance du président Trump à réclamer 5,7 milliards pour financer un mur à la frontière sud des États-Unis, et la détermination des démocrates à ne pas céder, empêche depuis le 22 décembre l'adoption d'un budget fédéral.

Un brin plus sensible, la belle-fille de Donald Trump a elle reconnu que c'était «un peu douloureux» pour certaines familles de payer les factures, les emprunts, les loyers... «Ce n'est pas juste, mais ce qui se joue est beaucoup plus important», a ajouté Lara Trump sur la chaîne digitale Bold TV.

Quant au président, il évite au maximum d'aborder le sujet, ou minimise l'impact du shutdown. Pressé par les journalistes, le magnat de l'immobilier avait concédé le 6 janvier «comprendre» les difficultés des fonctionnaires, tout en ajoutant : «Je suis sûr que les gens [...] vont faire les ajustements» nécessaires.

Jeudi, il a utilisé la même ligne pour défendre Wilbur Ross. «Peut-être aurait-il dû dire les choses différemment», a concédé le président. «Je pense qu'il essayait probablement de dire qu'ils allaient s'en sortir».

En d'autres occasions, Donald Trump a retourné la perspective, assurant que les fonctionnaires le soutiennent et se «sacrifient» pour les États-Unis. «À tous les gens formidables qui travaillent dur pour notre pays et ne sont pas payés je veux dire MERCI-VOUS ÊTES DE GRANDS PATRIOTES», a-t-il ainsi tweeté dimanche.

Au tout début de la crise, il avait livré dans un tweet une possible explication à sa relative indifférence : «La plupart des personnes qui ne sont pas payées sont des démocrates...»

De nombreux fonctionnaires vivent dans la capitale fédérale, qui vote effectivement majoritairement démocrate. Et une analyse du Washington Post a suggéré que les fonctionnaires avaient privilégié les candidats démocrates lors des élections législatives de novembre 2018.