Des élèves catholiques se moquent d'autochtones à Washington

ADAM BEAM , BRIAN MELLEY Associated Press Frankfort

La Marche des peuples autochtones à Washington qui s'est déroulée vendredi a coïncidé avec une manifestation contre l'avortement à laquelle a participé un groupe de l'école Covington de Park Hills.

Les vidéos qui circulent en ligne montrent un jeune homme qui s'est approché très près de Nathan Phillips, un Autochtone âgé de 64 ans qui chante et joue du tambour.

D'autres élèves - certains portant des vêtements aux couleurs de l'école et plusieurs des casquettes ou des chandails sur lesquels était inscrit le slogan de Donald Trump « Make America Great Again » - les ont entourés tout en chantant, en rigolant et en se moquant.

Dans une déclaration commune, le diocèse catholique de Covington et l'école secondaire catholique de Covington ont présenté leurs excuses à M. Phillips. Les responsables ont déclaré qu'une enquête était en cours. Ils ont annoncé que des « mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à l'expulsion » pourraient être prises.

« Nous présentons nos plus sincères excuses à M. Phillips, lit-on dans la déclaration. Ce comportement est opposé aux enseignements de l'Église sur la dignité et le respect de la personne humaine. »

Selon le site Internet Indian Country Today, M. Phillips, un ancien de la nation Omaha qui a combattu au Vietnam, organise annuellement une cérémonie dédiée à la mémoire des anciens combattants amérindiens qui reposent au cimetière national d'Arlington.

« J'étais en train de chanter quand je les ai entendus scander :'Construis ce mur, construis ce mur', a déclaré M Phillips, alors qu'il essuyait des larmes dans une vidéo publiée sur Instagram. Ce sont des terres autochtones. Nous ne sommes pas censés avoir de murs ici. Nous ne l'avons jamais fait. »

Il a confié au Washington Post que, tout en jouant du tambour, il pensait à sa femme, Shoshana, décédée d'un cancer de la moelle osseuse il y a près de quatre ans, et aux menaces auxquelles les communautés autochtones du monde font face.

Ruth Buffalo, représentante de l'État du Dakota du Nord et membre des nations Mandan, Hidatsa et Arikara, s'est dite attristée de voir des étudiants manquer de respect à un ancien militaire américain qui participait à ce qui était censé être une célébration de toutes les cultures.

« Le comportement montré dans cette vidéo est juste un aperçu de ce à quoi les peuples autochtones ont été confrontés et continuent de faire face », a déploré Mme Buffalo.

Elle espère qu'une rencontre soit organisée avec ces élèves afin de les sensibiliser aux problèmes auxquels sont confrontés les Amérindiens.