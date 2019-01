Des milliers d'Américains marchent pour les droits des femmes

Les dissensions ont poussé un certain nombre de femmes à rejoindre une organisation parallèle, March On, et les deux mouvements ont défilé, séparément, partout dans le pays, de Los Angeles à Chicago en passant par Atlanta.

À la veille du second anniversaire de l'investiture du président républicain, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé au rassemblement principal aux abords de la Maison-Blanche à Washington, alors que le président était en déplacement hors de la capitale fédérale.

De très nombreuses femmes, majoritaires dans le cortège, portaient un bonnet rose devenu l'emblème du mouvement né en janvier 2017 pour protester contre l'élection du milliardaire.

Cette année, les rassemblements dénonçaient aussi la séparation des familles de clandestins arrêtés à la frontière mexicaine, le mur frontalier anti-immigration réclamé par M. Trump que l'opposition démocrate refuse, un conflit qui provoque la fermeture partielle des administrations fédérales depuis le 22 décembre.

En 2018, les cortèges avaient réuni plus de 500 000 personnes, portés par les mouvements #metoo et Time's Up contre le harcèlement et les violences sexuelles.

Le mouvement « a commencé comme une manifestation contre Donald Trump mais désormais c'est plutôt pour la reconnaissance des problèmes rencontrés par les femmes dans le monde », a déclaré à l'AFP Ann-Carolyn, 27 ans, qui manifestait à Washington pour soutenir Planned Parenthood, la principale organisation de planification familiale.

À New York, 100 000 personnes devaient participer au défilé de March On le long de Central Park, selon la police, soit moitié moins qu'un an plus tôt. L'autre rassemblement, soutenu par la Marche, était beaucoup moins important.