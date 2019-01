Les habitants de Laredo partagés sur le mur

De plus, « la population de la planète a tellement augmenté. Pourquoi [les migrants] devraient-ils nécessairement venir aux États-Unis ? », lance-t-il, le regard caché par des lunettes de soleil.

Mateo Gravena, 47 ans et né à Laredo, ville à plus de 95 % hispanique, est du même avis.

Ses ancêtres sont venus du Mexique « légalement » et c'est ainsi que tous les immigrants devraient entrer, estime-t-il. Il y a en outre aujourd'hui « beaucoup de criminalité », dit-il, avant de reconnaître qu'il ne l'a pas lui-même constaté à Laredo.

« Je pense que construire le mur serait super, oui », lâche l'homme d'affaires. « Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord mais il faut être honnête : nous en avons besoin », car « nous dépensons trop d'argent avec les patrouilles qui passent et repassent » le long de la frontière.

Contrairement à de nombreux habitants de Laredo, qui refusent poliment de s'exprimer sur ce sujet jugé sensible, Manuel Garcia Jr veut bien dire ce qu'il en pense avant d'assister à une messe dans la cathédrale San Agustin, dans le petit centre historique de la ville : il est « à 100 % d'accord » avec M. Trump.

Le shutdown est entré dans sa quatrième semaine, devenant le plus long de l'histoire américaine.

« Sentiments contradictoires »

Face à ces propos, la très souriante Jennifer Fanelli, conductrice de bus de 27 ans, s'exaspère. Elle n'hésite pas à parler de « racisme » même s'ils sont tenus par des personnes d'origine mexicaine.

Le mur, « je suis contre. De toutes les manières, [les migrants] trouveront un moyen de venir et ils viennent ici à la recherche d'un avenir meilleur », dit la jeune femme née dans le Minnesota, qui s'est installée après le décès de son père à Laredo, d'où vient sa mère.

« Le Minnesota, c'est joli mais il y a beaucoup de racisme. Et je pensais qu'en venant ici, parce que nous sommes tous Latinos, [ce serait terminé]. Mais ça n'en finit pas et ici, nous qui sommes Latinos, nous nous en prenons aux Mexicains ».

Or les nouveaux arrivants « ne sont pas une menace », insiste-t-elle, et « il faut être plus humain ».

« Ce que fait ce président est ridicule », renchérit Homero Resendez, 51 ans dont 23 à Laredo. Un mur n'est « pas du tout » nécessaire. « Ce dont on a besoin, c'est de [davantage de] ponts pour passer » entre les deux « villes soeurs », Laredo et sa jumelle mexicaine Nuevo Laredo, assure-t-il.

Une position qui fait longuement réfléchir une autre habitante de la ville texane.

Installée confortablement dans une chaise pliante au bord du Rio Grande, une canne à pêche à la main, cette employée qui a requis l'anonymat n'arrive pas à se prononcer.

D'un côté, et tandis que le président ne cesse de parler de « crise humanitaire majeure » à la frontière, elle dit craindre « une surpopulation » et préfère que « les habitants d'ici soient ceux qui profitent de ce que les États-Unis peuvent offrir ».

De l'autre, elle sait bien que les migrants « font le travail que les Américains ne veulent pas faire ».

Le regard fixé sur l'autre rive du fleuve, où des Mexicains passent eux aussi cet après-midi ensoleillé à pêcher, elle observe une pause. « J'ai vraiment des sentiments contradictoires ».