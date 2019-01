Trump défend le mur sur un ton solennel mais reste inflexible

Lors d'une allocution solennelle de neuf minutes depuis le bureau Ovale, le président des États-Unis a mis en garde contre les immigrants illégaux qui font couler «le sang américain» mais a cependant renoncé à lancer une procédure d'urgence exceptionnelle qui aurait mis le feu aux poudres à Washington.

Au 18e jour d'un shutdown qui paralyse partiellement les administrations fédérales, il a repris les arguments qu'il assène depuis des semaines par tweets interposés, provoquant de vives réactions des démocrates qui l'accusent de jouer sur la peur de manière irresponsable et de prolonger l'impasse budgétaire.

«Ce soir je vous parle car nous assistons à une crise humanitaire et sécuritaire grandissante à la frontière sud», a-t-il lancé depuis la pièce la plus célèbre de la Maison-Blanche d'où furent prononcés nombre d'allocutions restées dans l'histoire, comme celle de John F. Kennedy au plus fort de la crise des missiles soviétiques à Cuba.

Il a une nouvelle fois réclamé 5,7 milliards de dollars pour «une barrière en acier plutôt qu'un mur en béton». Promesse emblématique de sa campagne, le mur est à ce jour resté lettre morte, les démocrates refusant de débloquant des fonds pour ce qu'ils qualifient de solution «médiévale».

Ces derniers, opposés au financement de ce mur qu'ils jugent «immoral», coûteux et inefficace, ont immédiatement dénoncé l'absence de main tendue du président, l'exhortant une nouvelle fois à «rouvrir le gouvernement».

«Le président Trump doit cesser de prendre les Américains en otages, doit cesser de créer de toutes pièces une crise» migratoire et humanitaire à la frontière, a lancé le présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

Les négociations budgétaires sont au point mort : depuis plus de deux semaines, quelque 800 000 fonctionnaires fédéraux sont contraints soit à rester chez eux, soit à devoir attendre la fin du blocage pour être payés.

Et le record du plus long shutdown de l'histoire pourrait bientôt tomber : 21 jours, entre fin 1995 et début 1996, sous le présidence de Bill Clinton.