Une vidéo voulant ridiculiser Alexandria Ocasio-Cortez produit l'effet contraire

Car les images, devenues virales, n'ont pas entamé la popularité de la jeune femme de 29 ans, bien au contraire semble-t-il.

Dans cette vidéo non datée, une (encore plus) jeune Alexandria Ocasio-Cortez - étudiante à l'époque - rejoue la scène de danse d'un film culte des années 80, The Breakfast Club, dans lequel cinq élèves que tout sépare vont se découvrir des points communs lorsqu'ils sont placés en retenue ensemble.

Un compte Twitter anonyme tout récemment créé publie la courte vidéo en l'accompagnant de la légende suivante : « Voici la communiste préférée de l'Amérique se comportant comme la crétine qu'elle est ».