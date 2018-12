Justice: le Sénat adopte un projet de loi clé

L'adoption du projet de loi par le Sénat par un vote de 87 voix contre 12 marque le point culminant de plusieurs années de négociations et donne au président Donald Trump une victoire politique saluée par de nombreux groupes de défense conservateurs et libéraux. La Chambre des représentants devrait adopter le projet de loi cette semaine et l'envoyer sur le bureau du président pour qu'il le signe.

Le projet de loi donne aux juges plus de pouvoir discrétionnaire lors de la détermination de la peine de certains toxicomanes et renforce les efforts de réhabilitation des prisonniers. Il fait également passer de la prison à vie à une peine de 25 ans pour certains contrevenants ayant trois condamnations liées à la drogue. Une autre disposition autoriserait environ 2600 prisonniers fédéraux condamnés avant le mois d'août 2010 pour des infractions liées à la cocaïne à demander une peine réduite.

Le vote a également ravi les démocrates. Le sénateur Cory Booker a souligné que les prisons du pays étaient remplies d'Américains aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, et extrêmement pauvres. Il a déclaré que le système de justice criminelle du pays « se nourrit de certaines communautés et pas d'autres », et a dit croire que le projet de loi représente un pas en avant vers « la guérison » au sein de ces communautés.