Élection de 2020: Joe Biden annoncera sa décision d'ici deux mois

Associated Press Missoula

Le démocrate de 76 ans a fait ces commentaires lundi, à l'Université du Montana à Missoula.

M. Biden a affirmé que les États-Unis ne peuvent se permettre quatre autres années de Donald Trump, qu'il qualifie d'« homme incapable de dire la vérité ».

Il a ajouté que le moment est venu pour les Américains de « choisir la vérité au lieu des mensonges, les faits au lieu de la fiction ».

M. Biden a expliqué qu'il s'agira pour lui d'une « décision familiale ».

Il est actuellement en tournée pour faire la promotion de ses mémoires Promise Me, Dad : A Year of Hope, Hardship and Purpose.

Par ailleurs, l'avocat Michael Avenatti a annoncé mardi qu'il ne sera pas de la course. Il dit avoir pris cette décision en réponse aux pressions de sa famille.

M. Avenatti représente notamment l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels. Il compte parmi les principaux détracteurs du président Donald Trump et semblait préparer une campagne présidentielle. Il a récemment été arrêté pour violence conjugale, mais aucune accusation n'a été portée contre lui.

Il a estimé que le Parti démocrate aurait besoin d'un « guerrier en 2020 », et non de quelqu'un « qui ferait un excellent président, mais qui n'a aucune chance de battre Donald Trump ».