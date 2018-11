Lee candidat démocrate au poste de gouverneur de Floride concède sa défaite

« Je veux féliciter @RonDeSantisFL qui va devenir le prochain gouverneur du grand État de Floride », a déclaré M. Gillum, maire de Tallahassee, la capitale de la Floride, qui espérait devenir le premier gouverneur noir de cet État du sud-est des États-Unis.

Cette élection était sujette à un recomptage en raison de la proximité des résultats des deux concurrents. Les résultats définitifs doivent être annoncés dimanche.

Dans le même État de Floride, une autre élection reste indécise. Elle oppose pour un poste au Sénat de Washington le républicain Rick Scott, gouverneur sortant de Floride, et le démocrate Bill Nelson, titulaire sortant de ce poste de sénateur.

Des résultats non officiels placent M. Scott légèrement en tête, avec quelque 12 600 voix de plus que son rival démocrate Nelson sur plus de 8,2 millions de suffrages exprimés, soit 0,15 point de pourcentage.

Ce faible écart a entraîné le déclenchement du recomptage à la main d'un certain nombre de bulletins de vote problématiques. Les résultats officiels de cette élection sénatoriale doivent être annoncés mardi.

Le président Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises que les élections en Floride avaient été marquées par des fraudes. Les autorités de l'État de Floride ont déclaré qu'il n'y avait pas de preuve d'irrégularités.

Dans l'État voisin de Géorgie, la démocrate Stacey Abrams, première candidate noire à un poste de gouverneur aux États-Unis, a reconnu vendredi que c'était son adversaire républicain Brian Kemp qui occuperait le poste.

Elle a accusé M. Kemp, jusqu'à présent secrétaire d'État de la Géorgie, d'avoir restreint l'accès des électeurs au scrutin.