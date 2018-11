Caravane: 2000 migrants sont arrivés à Tijuana

Près de 2000 migrants étaient arrivés jeudi à la frontière américaine, dans le coin nord-ouest du Mexique, et d'autres continuaient constamment à arriver en autocar.

ELLIOT SPAGAT Associated Press Tijuana

La ville de Tijuana, avec ses refuges privés opérant déjà bien au-dessus de leur capacité de 700 personnes, a ouvert le gymnase et le complexe sportif, ce qui pourrait permettre d'accommoder jusqu'à 3000 personnes de plus.

Puisque les douaniers américains ne traitent qu'environ 100 demandes d'asile par jour au principal poste frontalier de San Diego, il devient de plus en plus probable que les migrants attendront pendant des mois à Tijuana.

Francisco Rueda - le lieutenant de Francisco Vega de Madrid, le gouverneur de l'État de Basse-Californie - a déclaré qu'environ 1750 migrants de la caravane avaient atteint Tijuana jusqu'à présent.

« Ce n'est pas une crise », a-t-il déclaré à la presse, tout en convenant qu'on a affaire à « une situation extraordinaire ».

M. Rueda a dit que l'État avait 7000 emplois disponibles pour ses « frères migrants d'Amérique centrale » qui obtiennent le statut de résident légal au Mexique.

« Aujourd'hui, en Basse-Californie, il existe une possibilité d'emploi pour ceux qui le demandent, mais pour que cela se produise, il faut régulariser le statut des migrant », a-t-il déclaré.

Les usines florissantes de la ville sont toujours à la recherche de travailleurs et plusieurs milliers de migrants haïtiens qui ont été refoulés à la frontière américaine ont trouvé un emploi et se sont installés à Tijuana au cours des deux dernières années.

La police a fait sentir sa présence dans une ville qui connaît un taux d'homicides record. Un groupe d'environ 50 migrants, principalement des femmes et des enfants, a parcouru jeudi les rues du centre-ville de leur refuge jusqu'à un restaurant sous escorte policière.

Pour demander l'asile à San Diego, les migrants inscrivent leurs noms dans un carnet géré par d'autres migrants sur une place en dehors de l'entrée du principal poste-frontière. Jeudi, les migrants enregistrés il y a six semaines étaient appelés. La liste d'attente compte plus de 3000 noms et devrait s'allonger considérablement avec les nouveaux arrivants.

Des dizaines de migrants gais et transgenres de la caravane faisaient déjà la queue jeudi pour présenter une demande d'asile, bien qu'il ne soit pas clair à quel moment ils pourraient le faire.

M. Rueda a déclaré que si tous les migrants de la caravane actuellement à Tijuana devaient s'enregistrer pour demander l'asile aux États-Unis, ils devraient probablement attendre quatre mois au taux de traitement actuel. Pour cette raison, l'État a demandé aux autorités fédérales mexicaines d'encourager les habitants d'autres caravanes à se rendre à d'autres villes frontalières.

On se pose de vraies questions sur la façon dont la ville de plus de 1,6 million d'habitants réussira à gérer les caravanes de migrants qui traversent le Mexique, et qui pourraient totaliser 10 000 personnes.

La caravane s'est quelque peu fragmentée ces derniers jours lors d'une ultime poussée vers la frontière, certains migrants se déplaçant rapidement à bord d'autocars et d'autres prenant du retard.