Hausse de 17 % des crimes racistes, antisémites ou homophobes en 2017 aux É.-U.

Quelque 7175 attaques basées sur la couleur, l'origine, la religion, la sexualité, le genre ou le handicap ont été rapportées aux forces de l'ordre en 2017 contre 6121 en 2016, précise la police fédérale dans son rapport annuel sur ces crimes dits « haineux ».

Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis 2008 et la hausse, pour la troisième année consécutive, concerne toutes les catégories.

Les Afro-Américains sont les premières victimes avec plus de 2000 incidents. L'orientation sexuelle est en cause pour 1130 plaintes et 938 attaques ont visé des Juifs, en hausse de 37 %, selon le FBI.

Le FBI n'avance aucune explication pour cette augmentation, mais relève que davantage d'agences ont fait remonter des chiffres en 2017 que précédemment.

« Ce rapport est un appel à agir », a commenté dans un communiqué le ministre de la Justice par intérim Matthew Whitaker, « particulièrement troublé » par la hausse de l'antisémitisme.

La publication de ces données intervient un peu plus de deux semaines après la pire attaque antisémite de l'histoire des États-Unis. Le 27 octobre, un tireur a abattu douze fidèles dans une synagogue de Pittsburgh.

Le président Donald Trump avait ensuite été accusé d'exacerber les tensions dans la société américaine avec ses diatribes enflammées. En marge d'une visite à Pittsburgh, 1500 manifestants lui avaient demandé d'apaiser son discours.