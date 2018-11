Géorgie: Kemp revendique la victoire contre Abrams

Un conseiller de l'équipe de campagne du républicain Brian Kemp a affirmé que le candidat se déclarait vainqueur dans la course pour le poste de gouverneur de la Géorgie contre la démocrate Stacey Abrams, qui espérait devenir la première femme noire à la tête de cet État.

Associated Press Atlanta

Le responsable de la campagne Ryan Mahoney a fait cette annonce lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes, mercredi après-midi. M. Kemp ne participait pas à la conférence.

« Nous déclarons victoire », a dit M. Mahoney.

M. Kemp a obtenu tout juste plus de 50 % des suffrages à la suite des élections de mardi aux États-Unis, ce qui lui donnerait le seuil de majorité requis pour la victoire.

L'opposante démocrate Stacey Abrams n'a pas concédé la victoire, et son équipe estime qu'il y a suffisamment de bulletins de vote non comptabilisés pour justifier un second tour.

L'équipe de Stacey Abrams a lancé des publicités postélectorales pour réclamer qu'aucun bulletin de vote provisoire - dont l'admissibilité doit être réévaluée à la suite du scrutin - ne soit omis.

Son équipe a acheté des plages publicitaires dans des stations de radio de la Géorgie populaires auprès des auditoires noirs et latinos.

Les publicités encouragent les électeurs ayant enregistré des bulletins provisoires à appeler le service d'assistance téléphonique du Parti démocrate afin que l'équipe de Mme Abrams puisse surveiller la situation.

Les résultats incomplets accordent à M. Kemp une avance qui le place de justesse au-dessus du seuil de majorité requis pour éviter un second tour le 4 décembre.

Mme Abrams et son équipe ont annoncé mercredi qu'ils espéraient récolter environ 15 000 votes pour forcer un second tour.