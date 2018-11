Élections de mi-mandat: huit états où poser les yeux

Kentucky

Chambre des représentants : Andy Barr (R) contre Amy McGrath (D)

La course opposant le représentant républicain sortant Andy Barr à la candidate démocrate Amy McGrath pourrait donner tôt dans la soirée électorale une indication de ce qui attend les deux camps. Mme McGrath, ex-pilote militaire ayant combattu en Irak et en Afghanistan, se retrouvait pratiquement à égalité dans les sondages avec son adversaire hier à la veille du scrutin, malgré le fait que Donald Trump a remporté le district par 15 points de pourcentage en 2016. Une victoire de sa part face à M. Barr constituerait un gain de taille dans cet État conservateur.

Texas

Sénat : Ted Cruz (R) contre Beto O'Rourke (D)

Le sénateur républicain du Texas Ted Cruz se bat pour sa réélection contre un adversaire plus coriace qu'à l'accoutumée : le démocrate Beto O'Rourke, un progressiste dans un État rouge, est à six points de son rival dans les derniers sondages, et a surpris cet été en récoltant 38 millions de la part de petits donateurs en trois mois. Une course étonnamment serrée... qui risque tout de même de se solder par la réélection de Cruz, à qui le site Fivethirtyeight donne sept chances sur neuf de décrocher un second mandat aujourd'hui.

Floride

Chambre des représentants : Maria Elvira Salazar (R) contre Donna Shalala (D)

Sénat : Rick Scott (R) contre Bill Nelson (D)

Gouverneur de l'État : Ron DeSantis (R) contre Andrew Gillum (D)

Plusieurs courses importantes se déroulent dans le Sunshine State. Ancienne secrétaire à la Santé dans le gouvernement de Bill Clinton, Donna Shalala, candidate démocrate de la 27e circonscription, située à Miami, à la Chambre des représentants, se bat contre la candidate républicaine Maria Elvira Salazar. Le sénateur démocrate de la Floride, Bill Nelson, se bat pour sa réélection contre le républicain Rick Scott, actuel gouverneur de l'État. Les sondages donnent un ou deux points d'avance à peine à M. Nelson, donc le résultant de cette course est impossible à prédire. Enfin, le démocrate Andrew Gillum, actuel maire de Tallahassee, pourrait devenir le premier Afro-Américain à être élu au poste de gouverneur de l'État.

Californie

Chambre des représentants : Jeff Denham (R) contre Josh Harder (D)

Gouverneur de l'État : John Cox (R) contre Gavin Newsom (D)

Ancien investisseur de la Silicon Valley, Josh Harder, 32 ans, se bat contre le représentant républicain Jeff Denham dans la 10e circonscription de la Californie. Les sondages montrent que les candidats sont au coude-à-coude dans cette course très suivie. L'ancien maire de San Francisco, le démocrate Gavin Newsom, est quant à lui en voie de devenir le prochain gouverneur de la Californie : il a 15 points d'avance dans les sondages sur son opposant John Cox. M. Newsom replacerait ainsi Jerry Brown, le gouverneur démocrate qui a sauvé la Californie de la faillite après la crise économique de 2008-2009.

Géorgie

Gouverneur de l'État : Brian Kemp (R) contre Stacey Abrams (D)

Candidate au poste de gouverneur de la Géorgie, Stacey Abrams pourrait passer à l'histoire ce soir : elle serait la première Afro-Américaine à être élue à la tête d'un État. Mme Abrams cherche à renverser le républicain Brian Kemp, secrétaire d'État de la Géorgie sous Nathan Deal. Les derniers sondages placent les candidats à égalité, mais Fivethirtyeight estime que Brian Kemp a deux chances sur trois d'être élu au terme d'une campagne enlevante qui a vu Oprah Winfrey faire du porte-à-porte pour appuyer Mme Abrams.

Virginie

Chambre des représentants : Dave Brat (R) contre Abigail Spanberger (D)

Le député républicain Dave Brat, qui avait causé la surprise en 2014 en remportant l'investiture de son parti devant le leader de la Chambre des représentants Eric Cantor, est confronté à une nouvelle venue. Abigail Spanberger, ex-agente de la CIA ayant travaillé plusieurs années à l'étranger, dit s'être lancée dans la course pour éviter que le pays qu'elle défendait ne soit détruit par la « politique partisane ». Le résultat de cette bataille serrée, qui devrait être connu assez tôt en soirée, donnera une indication de l'importance réelle du vote « anti-Trump » des banlieues annoncé par plusieurs analystes.

Indiana

Sénat : Mike Braun (R) contre Joe Donnelly (D)

Le sénateur démocrate Joe Donnelly doit batailler ferme pour conserver son poste face au candidat républicain Mike Braun dans un État qui a voté largement en faveur de Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016. Le sénateur sortant se présente comme un homme de compromis capable de travailler avec l'autre camp et n'hésite pas à faire valoir qu'il a appuyé le projet du président de construire un mur à la frontière du Mexique. Donald Trump et plusieurs membres de son entourage ont fait campagne sur place en soutien à son adversaire, un homme d'affaires qui se présente comme un politicien « anti-système ».

Nevada

Sénat : Dean Heller (R) contre Jacky Rosen (D)

Le sénateur républicain Dean Heller, ouvertement pro-Trump, se bat pour garder son poste contre la démocrate Jacky Rosen au Nevada, État qui n'avait pas appuyé Trump en 2016. Mme Rosen et M. Heller sont au coude-à-coude dans cette course qui est vue comme un référendum sur les politiques et les idées de Donald Trump. Mme Rosen a cinq chances sur neuf de l'emporter ce soir, selon Fivethirtyeight.