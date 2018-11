Mi-mandat: la vague sera-t-elle rouge ou bleue?

Contrairement aux votes de mi-mandat passés et à l'intérêt moyen qu'ils suscitaient, l'édition 2018 a généré une forte participation électorale anticipée - en Arizona, au Nevada, au Texas et en Utah, le nombre de votes par anticipation dépasse déjà le total des suffrages exprimés en 2014.

Et bien que le nom de Donald Trump ne figure pas sur le bulletin de vote, il semble être à l'esprit de tous - y compris le sien.

Lors d'une conférence téléphonique organisée par sa campagne, il a demandé lundi à ses partisans de voter comme s'ils votaient pour lui, affirmant que ces élections correspondent à un référendum sur sa présidence et son mouvement.

Au cours d'une série de rassemblements dans l'Ohio, le Missouri et l'Indiana, il a continué à attiser le sentiment anti-immigration de ses partisans, avertissant que les démocrates ouvriraient la voie à une ère de frontières ouvertes et de criminalité généralisée.

Et il a également évoqué une nouvelle crainte : le vote illégal, avertissant que de tels actes seraient punis à la pleine mesure de la loi.

« D'une certaine manière, je suis sur le bulletin de vote, a déclaré M. Trump lors de la téléconférence de lundi, exhortant ses partisans à se rendre aux urnes. La presse considère vraiment qu'il s'agit d'un référendum sur moi et nous, en tant que mouvement. »

Même les observateurs chevronnés des campagnes américaines trouvent tout cela un peu déconcertant.

« Les choses vont très bien, et pourtant nous avons toute cette division et ce président qui est relativement impopulaire. Nous avons donc cette étrange juxtaposition », a déclaré un politologue de l'université Kent State, Michael Ensley, citant les faibles taux d'approbation de M. Trump malgré le dynamisme de l'économie américaine et l'absence de grands problèmes de politique étrangère.

Le taux de popularité du président est censé croître et décroître avec les indicateurs économiques traditionnels tels que la création d'emplois, les taux de salaire, le chômage et la confiance des consommateurs, tous des facteurs qui vont très bien, selon les chiffres publiés la semaine dernière. Pourtant, M. Trump a admis ce week-end que parler d'économie n'est pas très excitant.

« La grande question que je me pose sans cesse est la suivante : avons-nous atteint un point tournant fondamental en ce qui concerne le système politique américain ?, a demandé M. Ensley. Je suis déchiré sur la réponse à cette question. »

Les démocrates, flairant l'occasion de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, ont fait de la santé leur cheval de bataille, promettant de défendre la couverture maladie pour les affections préexistantes face à ce qu'ils prévoyaient être un assaut républicain renouvelé contre la loi sur les soins abordables.

Mais là où les républicains devraient vanter les mérites d'une économie en plein essor, M. Trump a suivi de près le plan de match de 2016, rassemblant sans relâche ses partisans pour les mobiliser contre une caravane de migrants sud-américains qui progresse lentement au Mexique.

« Les démocrates invitent des caravanes d'étrangers clandestins à envahir notre pays et à submerger vos communautés », a-t-il prévenu lundi au rassemblement Make America Great Again dans l'Ohio.

Avant de quitter Washington, le président a semblé se protéger contre une percée démocratique, lançant sur Twitter un avertissement inquiétant à toute personne engagée dans ce qu'il a appelé « un vote illégal » et prévenant qu'elle serait passible des « peines pénales maximales » permises par la loi.

« Il y a beaucoup de gens - selon mon opinion et c'est basé sur des preuves - qui tentent d'entrer illégalement et de voter illégalement", a déclaré M. Trump avant de monter à bord d'Air Force One. Nous voulons donc simplement leur faire savoir qu'il y aura des poursuites au plus haut niveau. »

M. Trump a fait campagne frénétiquement ces derniers jours, se rendant dans États rouges pour 11 rassemblements en six jours afin de renforcer les candidats républicains au Sénat. Certains observateurs ont pris cela comme un signe qu'il avait en grande partie abandonné tout espoir de conserver la Chambre.

Et lundi, dans l'Indiana, il a déployé trois de ses partisans les plus en vue - l'attachée de presse Sarah Huckabee Sanders, la conseillère Kellyanne Conway et sa fille Ivanka Trump - pour aider à mobiliser le soutien des femmes, qui devraient voter en masse mardi.