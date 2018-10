Fusillade dans une synagogue de Pittsburgh: 11 morts, le tireur arrêté

Il en a également blessé deux autres civils: une femme de 61 ans et un homme de 70 ans. Les deux individus se trouvent encore dans un état critique à l'heure actuelle, a rapporté Don Yealy, médecin au University of Pittsburgh Medical Center.

Ce matin, il a pénétré dans la synagogue Tree of life et a tué onze civils en l'espace d'environ 20 minutes. La scène s'est déroulée dans le quartier Squirrel Hill de Pittsburgh.

Lors de l'attaque il était muni de trois pistolets et d'un fusil d'assaut, a indiqué l'agent spécial Bob Jones du FBI, lors d'un point de presse tenue samedi après-midi. On ne sait pas s'il a utilisé toutes ces armes durant le massacre, mais il aurait agi seul.

Le président de la Fédération juive de Pittsburgh, Jeff Finkerlstein, estime que lors « d'un samedi habituel » la synagogue The Tree of Life peut accueillir entre 50 et 60 membres de la communauté.Le vice-président Mike Pence a qualifié la fusillade d'« une attaque » contre la liberté de religion.

On ne connaît aucun détail concernant les personnes tuées. M. Hissrich a confirmé qu'il n'y a avait aucun enfant parmi les morts et les blessés.

Aucune tolérance pour l'antisémitisme

Le président Donald Trump a dénoncé la fusillade meurtrière, estimant qu'il ne devait y avoir « aucune tolérance » pour l'antisémitisme.

« L'antisémitisme et la persécution des juifs représentent l'un des traits les plus sombres et les plus ignobles de l'histoire humaine », a déclaré M. Trump depuis Indianapolis. « Il ne doit y avoir aucune tolérance pour l'antisémitisme ou pour n'importe quelle forme de haine religieuse », a-t-il ajouté.

Il a également souhaité renforcer la législation sur la peine de mort. « Quand des gens font ce genre de chose, ils devraient se voir infliger la peine capitale », a-t-il dit.

L'ex-président de la congrégation, Michael Eisenberg, a pour sa part confié sur les ondes de CNN que la communauté juive de l'endroit « était bien entraînée » à réagir en cas de fusillade. Plusieurs mesures avaient par ailleurs été récemment mises en place pour améliorer notamment l'usage des sorties de secours.

Toujours selon M. Eisenberg, la congrégation n'avait pas été la cible de menaces récentes.

Cette fusillade est « probablement » la pire attaque antisémite jamais commise aux États-Unis, estime pour sa part la principale association de lutte contre l'antisémitisme dans le pays, l'Anti-defamation League.

« C'est probablement l'attaque la plus meurtrière contre la communauté juive de l'Histoire des États-Unis » et dans tous les cas depuis 2014, quand un tireur avait tué trois personnes dans une maison de retraite et un centre communautaire juifs du Kansas, a estimé dans un communiqué son directeur, Jonathan A. Greenblatt.

Trudeau, Legault et Nétanyahou réagissent

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a qualifié d'« attaque antisémite horrible » la fusillade.

« Aujourd'hui les Canadiens sont de tout coeur avec la communauté juive de Pittsburgh, qui a subi une attaque antisémite horrible alors qu'elle priait », a déclaré M. Trudeau sur son compte Twitter.

« Puissent les familles des personnes tuées trouver du réconfort et puissent les blessés se rétablir rapidement », a-t-il ajouté.

« Nous devons faire front commun contre toute cette haine, cette intolérance, cet antisémitisme et cette violence », a souligné de son côté la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, se disant « horrifiée » par la fusillade.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a de son côté parlé d'une « scène d'horreur » et a offert ses condoléances au nom de tous les Québécois. « Soyons unis contre la haine et le racisme », a-t-il ajouté.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré qu'il faut collaborer « pour défaire l'antisémitisme et l'intolérance de toutes sortes. »

Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, et celui du NPD, Jagmeet Singh, ont eux aussi condamné l'attaque.

« Dévasté d'apprendre la fusillade à la synagogue Tree of Life à Pittsburgh, où les gens étaient réunis pour le service ce matin. Mes prières accompagnent les personnes touchées par cette tragédie. Nous devons nous unir contre l'antisémitisme », a lancé M. Scheer sur son compte Twitter.

« J'ai le coeur brisé pour la communauté juive de Pittsburgh, après l'horrible attaque antisémite à la synagogue durant la prière. Nos pensées accompagnent les familles des personnes tuées ou blessées. Nous nous tenons debout et unis face à la haine et contre ceux qui l'alimentent », a dit M. Singh sur son compte Twitter.

Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a aussi exprimés sa solidarité avec les États-Unis et les victimes d'une attaque « antisémite horrible ».

« Nous sommes solidaires avec la communauté juive de Pittsburgh. Nous sommes solidaires avec le peuple américain face à cette violence antisémite horrible », a déclaré M. Nétanyahou dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

- Avec l'Agence France-Presse et La Presse canadienne