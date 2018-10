Trump promet de tout faire pour «arrêter l'assaut» de migrants honduriens

«Tout est fait pour arrêter l'assaut de migrants illégaux sur notre frontière sud», a tweeté M. Trump. «Les gens doivent d'abord faire une demande d'asile au Mexique, et, s'ils ne le font pas, les États-Unis les rejetteront».

«Les caravanes sont une honte pour le parti démocrate. Changez MAINTENANT les lois migratoires!», a-t-il ajouté dans un second tweet après avoir déjà accusé la veille les démocrates, en minorité au Congrès américain, d'encourager l'immigration de masse vers le pays.

«Je dois, dans les termes les plus forts, demander au Mexique de stopper cet assaut - et s'il n'en est pas capable, je ferai appel à l'armée américaine et FERMERAI NOTRE FRONTIERE DU SUD!..», avait mis en garde dès jeudi le président américain.