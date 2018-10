Ouragan Michael: des milliers de foyers toujours privés de courant

Plus de 100 000 foyers de la Floride sont toujours privés d'électricité plus d'une semaine après que l'ouragan Michael eut dévasté le nord de l'État.

Brenad Farrington , Jay Reeves Associated Press PANAMA CITY

La majorité des pannes se trouvent dans le comté de Bay, où la tempête a touché terre. Les comtés ruraux du nord de l'État présentent toutefois un pourcentage plus élevé de foyers sans électricité. Par exemple, 86 % des clients de la coopérative d'électricité du comté de Calhoun n'ont pas de courant.

Le porte-parole de Gulf Power, Jeff Rogers, a révélé que 1200 employés s'affairaient à rétablir l'électricité avec l'aide de 6200 travailleurs venus de 15 États pour prêter main-forte aux équipes locales.

La tâche de restaurer le courant n'est pas une mince affaire puisque Michael a arraché ou brisé des milliers de poteaux électriques et a renversé ou tordu d'innombrables pylônes électriques, en plus d'endommager de multiples postes électriques et de couper la connexion de nombreuses résidences au réseau.

M. Rogers a affirmé que la principale préoccupation des autorités était l'insouciance de la population par rapport aux lignes électriques mises hors service par l'ouragan qui gisent sur le sol à plusieurs endroits.

Selon le porte-parole, ces lignes pourraient devenir un danger mortel à mesure que l'électricité est rétablie.