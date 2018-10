L'ex-chef de campagne de Trump, Paul Manafort, connaîtra sa peine en février

L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, reconnu coupable en août de fraude fiscale et bancaire, sera fixé sur sa peine le 8 février, a décidé vendredi un juge fédéral de l'État de Virginie.

M. Manafort, 69 ans, s'est présenté dans un fauteuil roulant au tribunal d'Alexandria, près de Washington, son avocat évoquant devant des journalistes des problèmes de santé « importants » liés à son incarcération depuis août 2018.

L'ancien consultant républicain était habillé d'une combinaison verte de détenu après s'être vu refuser le droit de porter un costume.

Il avait été reconnu coupable en août, à l'issue d'un procès très médiatisé qui avait mis en avant ses goûts de luxe, de fraude bancaire et fiscale en lien avec ses activités de conseil auprès de l'ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch.

Le juge T. S Ellis III a fixé au vendredi 8 février 2019, à 9 h, l'audience qui décidera de la sentence de M. Manafort, selon un document judiciaire.

Objet d'une seconde procédure à Washington pour association de malfaiteurs contre les États-Unis et entrave à la justice, l'ancien lobbyiste a accepté en septembre de plaider coupable et de coopérer avec le procureur spécial Robert Mueller dans l'enquête russe sur des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2016.

Un retournement inattendu, dans l'espoir d'une peine amoindrie, tant M. Manafort s'était employé jusqu'ici à contester les poursuites le visant.

C'est également une mauvaise nouvelle pour le président américain, qui ne cesse de dénoncer une « chasse aux sorcières », un argument affaibli par les avancées du procureur Mueller.

Ce dernier, s'il n'a pour l'instant pas réussi à prouver d'entente entre Moscou et des membres de l'équipe de campagne de M. Trump, a cependant obtenu plusieurs condamnations ou engagements de coopération judiciaire d'ex-collaborateurs du locataire de la Maison-Blanche.