Lion Air: l'avion avait eu des problèmes de vitesse

Associated Press Djakarta

Un responsable indonésien a dit que le problème a été similaire lors des quatre vols, y compris lors du voyage fatal du 29 octobre.

Des passagers qui avaient volé à bord du même avion la veille de la catastrophe avaient décrit des événements inquiétants.

L'un d'eux a raconté que l'appareil a perdu de l'altitude à plusieurs reprises lors d'un vol entre Bali et Djakarta, au point où des passagers ont commencé à paniquer et à vomir. Différents sites internet témoignent également d'une vitesse, d'une altitude et d'une direction erratiques pendant les premières minutes de vol.

Une autre a dit que l'embarquement a été retardé de plus d'une heure ; puis, pendant le remorquage, un problème technique a contraint l'appareil à revenir au point de départ.

Les passagers sont restés prisonniers pendant une trentaine de minutes par une chaleur suffocante à écouter le rugissement « inhabituel » des moteurs, selon elle. Des enfants ont commencé à être malades et le personnel a finalement permis aux passagers en colère de sortir de l'avion. Ils ont patienté sur la piste pendant trente minutes avant de remonter à bord.

Les secouristes cherchent toujours l'enregistreur de conversations de poste de pilotage.

Le Boeing 737 MAX 8 n'était en service que depuis deux mois quand il a plongé dans la mer de Java, quelques minutes après avoir décollé de Djakarta.