(Hong Kong) Un jeune militant prodémocratie hongkongais, Tony Chung, a annoncé vendredi s’être réfugié au Royaume-Uni, affirmant avoir vécu dans la crainte à Hong Kong depuis sa sortie de prison en juin et subi des pressions de la police pour devenir un informateur.

Agence France-Presse

En 2021, Tony Chung, alors âgé de 20 ans, avait été le premier militant prodémocratie à être emprisonné au titre de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, après avoir réclamé l’indépendance du territoire restitué par le Royaume-Uni à la Chine en 1997.

Condamné à trois ans et demi de prison pour « sécession », il avait bénéficié d’une libération anticipée en juin dernier. Mais il explique avoir vécu dans la crainte depuis lors.

« Je craignais de sortir de chez moi, d’utiliser mon téléphone en public et d’être à nouveau arrêté », écrit-il dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux vendredi, mais daté du 27 décembre.

« Les agents de la police de la sécurité nationale continuaient à faire pression sur moi et à m’inciter à les rejoindre », ajoute-t-il, expliquant qu’il avait été empêché de trouver un travail, de s’exprimer en public et d’obtenir une assistance juridique.

« Ils ont proposé de me rémunérer en tant qu’informateur, et m’ont incité à fournir des informations sur d’autres personnes comme preuve de ma réhabilitation et de ma volonté de coopérer ».

Il affirme aussi avoir été longuement interrogé, toutes les deux à quatre semaines, sur ses activités et sur les personnes qu’il avait rencontrées.

Interrogatoires secrets

Il a finalement obtenu l’autorisation d’aller passer des vacances sur l’île japonaise d’Okinawa. De là, il a organisé son départ avec l’aide d’« individus et d’organisations » américaines, canadiennes et britanniques.

« Je suis arrivé sain et sauf au Royaume-Uni et j’ai déposé une demande officielle d’asile politique », écrit-il, illustrant son récit d’une photo de lui une valise à la main devant un panneau « UK Arrivals ».

Le commissaire adjoint des services pénitentiaires de Hong Kong, Leung Kin-ip, a réagi en l’accusant de « s’être soustrait à ses responsabilités et avoir mis en péril la sécurité nationale de manière flagrante ».

Les autorités ont « donné un ordre de rappel et contacté d’autres organismes chargés de l’application de la loi pour le poursuivre conformément à la loi », a ajouté M. Leung, affirmant n’avoir « pas entendu parler » d’une tentative de la police d’utiliser M. Chung comme informateur.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a lui assuré vendredi que l’État de droit était respecté à Hong Kong et que les tentatives de se soustraire à la loi étaient « futiles ».

Tony Chung avait fondé en 2016 l’association Student Localism réclamant l’indépendance de Hong Kong.

Cette association s’était inscrite dans le mouvement prodémocratie à l’origine des manifestations massives de 2019 pour réclamer davantage d’autonomie, mais où les revendications indépendantistes étaient restées minoritaires.

Invoquant les troubles provoqués par ces manifestations souvent violentes, Pékin avait promulgué en 2020 une loi sur la sécurité nationale permettant de museler toute voix dissidente.

« Je suis convaincu que tant que les habitants de Hong Kong n’abandonneront pas, les graines de la liberté et de la démocratie germeront à nouveau », a assuré Tony Chung, qui avait été interpellé en octobre 2020 par des policiers en civil près du consulat américain où il comptait demander l’asile.

Lettre de repentance

D’autres militants prodémocratie hongkongais ont réussi à s’enfuir à l’étranger au cours des dernières années, et les autorités ont lancé des avis de recherche contre 13 d’entre eux, offrant un million de dollars de Hong Kong pour toute information permettant de les arrêter.

Début décembre, une des figures du mouvement, Agnes Chow, 27 ans, avait révélé vivre au Canada depuis septembre, après sa libération sous caution deux ans et demi plus tôt.

L’été dernier, la police de Hong Kong lui avait rendu son passeport et autorisée à étudier au Canada à condition qu’elle écrive une lettre de repentance et passe une journée avec des policiers à Shenzhen, en Chine continentale, pour y visiter une exposition sur les réalisations chinoises et le siège du géant de la technologie Tencent.

Le gouvernement hongkongais a juré de la poursuivre « à vie ».

Tony Chung a également relaté que la police lui avait demandé de se rendre en Chine continentale, avant d’y renoncer.

Un grand nombre d’autres militants sont derrière les barreaux, dont l’ancien magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai, jugé actuellement et qui encourt la prison à vie.