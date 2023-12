(Séoul) Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fait l’éloge de ce qu’il a appelé les réalisations et les victoires qui ont renforcé la puissance nationale et le prestige du pays cette année, alors qu’il ouvrait une réunion politique clé pour fixer de nouveaux objectifs politiques pour 2024, ont rapporté les médias d’État mercredi.

Hyung-jin Kim Associated Press

Les experts ont déclaré que lors de la réunion plénière de fin d’année du Parti des travailleurs au pouvoir cette semaine, la Corée du Nord vanterait probablement ses progrès dans le développement d’armes parce que le pays manque de réalisations économiques dans un contexte de sanctions internationales persistantes et de difficultés économiques liées à la pandémie.

Dans son discours d’ouverture de la réunion qui a débuté mardi, Kim Jong-un a défini l’année 2023 « comme une année de grand tournant et de grand changement à la fois en nom et en réalité, au cours de laquelle (la Corée du Nord) a laissé une grande trace dans le glorieux cours du développement dans les efforts pour améliorer la puissance nationale et renforcer le prestige du pays », selon l’agence de presse officielle, la Korean Central News Agency (KCNA).

PHOTO KCNA, FOURNIE PAR L’ASSOCIATED PRESS Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un.

La KCNA a déclaré que la Corée du Nord avait réalisé cette année des progrès rapides dans ses capacités de défense, à la suite du lancement de son premier satellite d’espionnage militaire en novembre et de l’introduction d’autres armes sophistiquées.

L’agence de presse a aussi affirmé que la Corée du Nord a signalé une rare bonne récolte cette année, le pays ayant terminé la construction de nouveaux systèmes d’irrigation plus tôt que prévu et atteint les principaux objectifs agricoles de l’État. Des rues modernes, de nouvelles maisons et d’autres bâtiments ont été construits à Pyongyang et ailleurs dans le pays.

Selon une évaluation récente de l’Administration du développement rural de la Corée du Sud, la production céréalière de la Corée du Nord cette année a été estimée à 4,8 millions de tonnes, soit une augmentation de 6,9 % par rapport aux 4,5 millions de tonnes de l’année dernière, grâce à des conditions météorologiques favorables. Mais les 4,8 millions de tonnes manquent encore d’environ 0,7 million de tonnes par rapport aux niveaux annuels suffisants, car les experts affirment que la Corée du Nord a besoin d’environ 5,5 millions de tonnes de céréales pour nourrir ses 25 millions d’habitants chaque année.

La réunion du Parti des travailleurs, qui devrait durer plusieurs jours, passera en revue les projets de l’État de cette année et établira de nouveaux objectifs pour l’année prochaine. Ces dernières années, la Corée du Nord a publié les résultats de sa réunion, y compris le discours de clôture de Kim Jong-un, dans les médias d’État le 1er janvier, lui permettant ainsi d’éviter son discours du Nouvel An.

La réunion survient après que la Corée du Nord a lancé la semaine dernière son missile balistique intercontinental le plus avancé dans la mer, le Hwasong-18 à combustible solide, conçu pour frapper la partie continentale des États-Unis. La Corée du Nord a déclaré que le lancement du Hwasong-18, le troisième du genre cette année, visait à avertir les États-Unis et la Corée du Sud de leurs actions conflictuelles contre la Corée du Nord.

Le 21 novembre, la Corée du Nord a mis en orbite son premier satellite-espion militaire, même si des experts extérieurs se demandent s’il peut envoyer des images à haute résolution militairement utiles.

Les lancements du missile Hwasong-18 et du satellite-espion faisaient partie d’une série d’essais d’armes en cours par la Corée du Nord depuis l’année dernière. Kim Jong-un a soutenu qu’il avait été contraint d’étendre son arsenal nucléaire pour composer avec les hostilités croissantes des États-Unis et de leurs alliés envers le Nord, mais des experts étrangers affirment qu’il espère éventuellement utiliser un arsenal élargi pour obtenir de plus grandes concessions extérieures lorsque la diplomatie reprendra.

Jeudi dernier, le ministre sud-coréen de la Défense, Shin Wonsik, a déclaré aux législateurs que la Corée du Nord semblait accélérer ses activités d’essais d’armes pour mettre en valeur ses réalisations dans les secteurs de la défense, car elle manquait de progrès majeurs dans l’économie et les moyens de subsistance de la population.

Ces dernières années, l’économie fragile de la Corée du Nord a été durement frappée par les restrictions liées à la pandémie, les sanctions imposées par les États-Unis et la mauvaise gestion du pays. Toutefois, les groupes d’observation affirment qu’il n’y a aucun signe d’une crise humanitaire ou d’un chaos social qui pourrait menacer le pouvoir absolu de Kim Jong-un sur le pays.

En août, le service national de renseignement sud-coréen a déclaré aux législateurs que l’économie nord-coréenne avait diminué chaque année de 2020 à 2022 et que son produit intérieur brut l’année dernière était inférieur de 12 % à celui de 2016.