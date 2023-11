(New Delhi) Des sauveteurs indiens ont commencé à creuser manuellement lundi dans l’espoir d’atteindre les 41 ouvriers qui sont coincés depuis plus de deux semaines dans un tunnel de montagne effondré dans le nord du pays.

Associated Press

Kirti Panwar, porte-parole du gouvernement de l’État, a déclaré qu’une douzaine d’hommes creusaient à tour de rôle dans les débris avec des outils de forage portatifs pour ce que l’on espérait être la dernière ligne droite. Ils avaient creusé près d’un mètre et il leur restait encore jusqu’à 11 mètres à parcourir, a-t-il annoncé.

Les sauveteurs ont également commencé à créer un canal vertical avec une foreuse récemment remplacée, ont indiqué les responsables. Ils ont foré horizontalement pendant une semaine, mais le terrain montagneux s’est avéré trop difficile pour la machine, qui est tombée en panne à plusieurs reprises avant d’être irrémédiablement endommagée vendredi.

Les travaux en cours visent à créer un passage pour évacuer les travailleurs coincés. Les équipes de secours ont inséré des tuyaux dans les zones creusées et les ont soudés ensemble afin que les hommes puissent être évacués sur des civières à roues.

PHOTO FRANCIS MASCARENHAS, REUTERS

Les sauveteurs ont travaillé toute la nuit pour retirer les parties de la foreuse cassée étant coincées à l’intérieur des tuyaux afin que les fouilles manuelles puissent commencer, a déclaré Devendra Patwal, responsable de la gestion des catastrophes sur le site.

Les ouvriers sont coincés depuis le 12 novembre, lorsqu’un glissement de terrain dans l’État d’Uttarakhand a provoqué l’effondrement d’une partie du tunnel de 4,5 kilomètres qu’ils étaient en train de construire, à environ 200 mètres de l’entrée.

Ce qui devait être une mission de sauvetage de quelques jours s’est transformé en opération délicate, échelonnée sur plusieurs semaines, et les responsables ont hésité à donner une date pour son achèvement.

Les fouilles verticales, qui ont débuté dimanche, ont obligé l’équipe de secours à extraire environ 106 mètres de terre et de débris. La longueur est presque le double des 60 mètres environ dont ils avaient besoin pour creuser horizontalement depuis l’avant du tunnel.

PHOTO FRANCIS MASCARENHAS, REUTERS Les ouvriers sont coincés depuis le 12 novembre, lorsqu’un glissement de terrain dans l’État d’Uttarakhand a provoqué l’effondrement d’une partie du tunnel de 4,5 kilomètres qu’ils étaient en train de construire, à environ 200 mètres de l’entrée.

Les sauveteurs pourraient également être confrontés à des risques ou à des problèmes similaires à ceux qu’ils ont rencontrés plus tôt et qui ont endommagé la première machine de forage tentant de percer des roches. Les vibrations de haute intensité dues au forage pourraient également provoquer la chute d’un plus grand nombre de débris.

M. Patwal a déclaré qu’ils étaient prêts à relever toutes sortes de défis, mais espéraient qu’ils ne rencontreraient pas une forte résistance de la part de la montagne.

« Nous ne savons pas ce que la perceuse devra couper. Il peut s’agir de terre meuble ou de roches. Mais nous sommes prêts », a-t-il déclaré.

Alors que l’opération de sauvetage entame son 16e jour, l’incertitude quant à sa conclusion grandit. Certains habitants ont offert des prières hindoues près du tunnel.

Certains responsables espéraient que la mission de sauvetage serait achevée la semaine dernière. Arnold Dix, un expert international assistant l’équipe de secours, a toutefois déclaré aux journalistes qu’il était confiant que les travailleurs seraient de retour avec leurs familles d’ici Noël, suggérant qu’ils étaient prêts pour une opération plus longue.

La plupart des travailleurs piégés sont des travailleurs migrants venus de tout le pays. De nombreux membres de leurs familles se sont rendus sur place, où ils ont campé pendant des jours pour être au courant des efforts de sauvetage et dans l’espoir de revoir bientôt leurs proches.

Les autorités ont fourni des repas chauds aux travailleurs piégés via un tuyau de 15 centimètres après des jours de survie uniquement grâce à de la nourriture sèche envoyée par un tuyau plus étroit. Ils reçoivent de l’oxygène via un tuyau séparé et plus d’une douzaine de médecins, dont des psychiatres, sont sur place pour surveiller leur état de santé.

Le tunnel que les ouvriers étaient en train de construire a été conçu dans le cadre de la route praticable par toutes les saisons de Chardham, qui reliera divers sites de pèlerinage hindou. Certains experts affirment que le projet, une initiative phare du gouvernement fédéral, va exacerber les conditions fragiles dans le haut de l’Himalaya, où plusieurs villes sont construites sur les débris des glissements de terrain.

Un grand nombre de pèlerins et de touristes visitent les nombreux temples hindous de l’Uttarakhand, leur nombre augmentant au fil des années en raison de la construction continue de bâtiments et de routes.