Des centaines de réfugiés rohingya ont quitté le Bangladesh par la mer

(Cox’s Bazar) Au moins trois nouveaux bateaux transportant des centaines de réfugiés rohingya, minorité persécutée en Birmanie, ont pris la mer et quitté le Bangladesh cette semaine, ont indiqué à l’AFP des réfugiés et une ONG, après l’arrivée de plus d’un millier de réfugiés en Indonésie, au terme d’un périlleux périple de 1800 km.