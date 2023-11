(Sydney) Le gouvernement australien a annoncé samedi qu’un incident de cybersécurité « important » affectait plusieurs ports du pays opérés par le groupe DP World Australia.

Agence France-Presse

Le gouvernement coordonne la réponse à un « incident de cybersécurité important qui affecte plusieurs ports australiens », a indiqué la ministre de l’Intérieur australienne Clare O’Neil sur X (anciennement Twitter), sans préciser combien d’infrastructures portuaires étaient touchées.

Canberra collabore avec l’opérateur portuaire pour « prendre la mesure de l’impact », a-t-elle ajouté.

DP World Australia exploite des terminaux pour conteneurs à Melbourne, Sydney, Brisbane et Fremantle.

Le Centre australien de cybersécurité conseille l’opérateur portuaire et lui « fournit une assistance technique », a indiqué le coordinateur national de la cybersécurité, Darren Goldie, sur X.

« L’interruption est susceptible de se poursuivre pendant plusieurs jours et aura un impact sur la circulation des marchandises à l’entrée et à la sortie du pays ».

L’Agence nationale de gestion des urgences et un organisme de coordination, convoqué par le gouvernement en cas de crise, se réuniront dimanche, a ajouté le responsable.

La police fédérale australienne a ouvert une enquête, a précisé Darren Goldie.

Le coordinateur, un ancien responsable de l’armée de l’air australienne, avait été nommé en juillet dernier en réponse à plusieurs cyberattaques dans le pays.

Il y a un peu plus d’un an, plus de neuf millions de clients d’Optus, l’un des plus grands fournisseurs de télécommunications d’Australie, se sont fait voler leurs données personnelles lors d’une cyberattaque.

La semaine dernière, le même opérateur, a été victime d’une panne géante aux causes encore inexpliquées.