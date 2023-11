L’opérateur téléphonique Optus a déclaré qu’il se démenait pour localiser et réparer les pannes, qui ont mis à mal les systèmes de paiement électronique et perturbé les lignes téléphoniques des services d’urgence.

(Sydney) Plus de 10 millions d’Australiens ont été privés de l’internet et de services téléphoniques mercredi, à la suite de pannes inexpliquées qui ont touché l’une des plus grandes sociétés de télécommunications du pays.

Agence France-Presse

Le mystérieux dysfonctionnement a mis à mal les systèmes de paiement électronique, perturbé les lignes téléphoniques utilisées par les ambulances et la police, et a brièvement interrompu les trains aux heures de pointe à Melbourne (sud-est), la plus grande ville du pays.

L’opérateur téléphonique Optus, filiale de la société de télécommunications singapourienne Singtel, a indiqué avoir rétabli les services mercredi soir, mais ne pas être en mesure de déterminer avec précision la cause de la panne.

Une « panne technique du réseau » détectée vers 4 h 05, heure de Sydney, a interrompu les réseaux de communication des clients, a déclaré Kelly Bayer Rosmarin, directrice générale de la société, à la chaîne nationale ABC.

« Nous sommes vraiment désolés que cela se soit produit et je suis heureuse de dire que les services sont maintenant rétablis », a annoncé Mme Bayer Rosmarin.

« Tant que nous n’aurons pas procédé à une analyse complète et approfondie des causes fondamentales, nous ne pourrons pas fournir davantage d’informations », a-t-elle expliqué, décrivant la panne comme un « évènement très rare ».

« Rien n’indique » que la panne soit le résultat d’un piratage ou d’une cyberattaque, a ajouté la patronne d’Optus. Il y a un peu plus d’un an, plus de neuf millions de clients d’Optus se sont fait voler leurs données personnelles lors d’une cyberattaque.

Un grand nombre d’institutions et d’entreprises ont confirmé mercredi soir que les problèmes avaient été résolus, notamment le département fédéral de l’éducation, l’hôpital royal de Melbourne et la Commonwealth Bank of Australia.

Optus, le deuxième fournisseur de téléphonie et d’accès à internet du pays avec plus de 10 millions de clients, s’est efforcé tout au long de la journée de rétablir ses systèmes.

« Une honte absolue »

Des dizaines d’hôpitaux n’ont pas pu recevoir d’appels téléphoniques, et les téléphones fixes du réseau Optus n’ont pas pu joindre les services d’urgence.

Le service d’assistance téléphonique antipoison de l’État de Nouvelle-Galles du Sud (sud-est) a également dit être touché.

Les heures de pointe ont été chaotiques dans la ville de Melbourne après qu’une « panne de communication » a perturbé les services ferroviaires, selon la société gestionnaire Metro Trains Melbourne.

La ministre australienne des Communications, Michelle Rowland, a déclaré que la panne d’Optus avait été causée par une « défaillance profonde » dans une partie « fondamentale » du réseau de l’entreprise.

La panne « a de vastes répercussions sur les services mobiles, fixes et haut débit des clients d’Optus », a-t-elle souligné avant d’appeler la société à « réagir en conséquence ».

Le syndicat australien des travailleurs de la communication a dénoncé une « honte absolue », suggérant que la panne était liée aux récentes suppressions d’emplois dans l’entreprise.

« Emprunter un téléphone »

Mark Gregory, chercheur à l’Institut royal de technologie de Melbourne, a estimé que les perturbations de mercredi montraient qu’il y avait des problèmes fondamentaux dans les réseaux de communication australiens.

« Les pannes liées à un seul point de défaillance se sont produites trop souvent au cours des dernières décennies et il est temps que le gouvernement intervienne pour obliger l’industrie des télécommunications à intégrer la redondance (NDLR, présence de doublons pour maintenir la connectivité en cas de panne) dans les réseaux et les systèmes ».

Le réseau hospitalier Ramsay Health Care a indiqué sur Facebook que les lignes téléphoniques étaient coupées dans ses 73 hôpitaux privés et unités de chirurgie, tandis que l’hôpital privé Westmead de Sydney a également fait savoir que ses lignes téléphoniques étaient coupées.

Un soignant a expliqué qu’il n’avait pas pu appeler une ambulance pour l’un de ses patients, déclarant à ABC Radio Melbourne avoir dû « courir dans la rue et emprunter le téléphone de quelqu’un qui promenait son chien. »