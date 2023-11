(Manille) Le président des Philippines Ferdinand Marcos et le premier ministre japonais Fumio Kishida ont annoncé vendredi à Manille le début de négociations en vue d’un accord de défense qui permettra le déploiement de militaires des deux pays sur leurs territoires respectifs.

Agence France-Presse

« Nous sommes conscients des bénéfices de cet arrangement à la fois pour nos forces militaires et de défense et pour le maintien de la paix et de la stabilité dans notre région », a déclaré le président Marcos, qui s’exprimait au côté de M. Kishida au palais présidentiel.

Tokyo et Manille, alliés de longue date des États-Unis, renforcent leur coopération en matière de défense face à la pression militaire croissante de la Chine dans la région.

Le Japon fournira aux Philippines un système radar de surveillance côtière, dans le cadre d’un programme d’assistance pour la sécurité d’un montant de 600 millions de yens (5,5 millions de dollars canadiens), ont indiqué les deux dirigeants.

Le Japon contribuera à « améliorer la capacité des Philippines à faire respecter le droit maritime, notamment par la fourniture de navires de patrouille et d’équipements de défense et par la coopération technologique », a déclaré M. Kishida.

Premier chef du gouvernement japonais à se rendre aux Philippines depuis 2017, il doit prononcer samedi un discours devant le congrès philippin.

L’accord d’accès réciproque crée les bases légales permettant aux deux pays d’envoyer du personnel militaire sur leurs territoires respectifs pour des programmes d’entraînement et d’autres opérations.

Par le passé, le Japon a déjà signé des accords similaires avec la Grande-Bretagne et l’Australie. Les Philippines, elles, l’ont fait avec les États-Unis et l’Australie.

Le Japon a envahi et occupé les Philippines au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais les deux pays ont développé des relations basées sur les investissements et les échanges commerciaux, et plus récemment, se sont encore plus rapprochés face à l’assurance affichée par la Chine dans la région.