(Ottawa) Le Canada assure être dans son plein droit de naviguer dans le détroit de Taïwan, après que la Chine a affirmé être « en permanence à un niveau d’alerte élevé » au lendemain du passage d’un navire militaire canadien et d’un américain.

L’USS Rafael Peralta, un destroyer de classe Arleigh Burke, ainsi que la frégate canadienne HMCS Ottawa ont effectué mercredi un transit de routine à travers le détroit pour la deuxième en deux mois.

Le gouvernement canadien ne s’en est d’ailleurs pas caché : le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, l’a publicisé sur le réseau X mercredi soir.

« Le Canada et les États-Unis travaillent pour soutenir une région indo-pacifique libre, ouverte et inclusive. Le NCSM Ottawa et USS Rafael Peralta ont traversé le détroit de Taiwan. Et en tant que nation du Pacifique, nous continuerons à promouvoir la paix et la stabilité », a-t-il écrit.

Il s’agit d’un transit de routine, a précisé jeudi son directeur des communications, Daniel Minden.

« Nous naviguons régulièrement dans ces eaux, qui sont internationales », a-t-il écrit à La Presse.

Les États-Unis ont plaidé la même chose : la Septième Flotte américaine a déclaré par voie de communiqué que le transit s’était fait conformément au droit international et « par un corridor dans le détroit situé au-delà de la mer territoriale de tout État côtier ».

Mais la Chine, elle, ne l’a pas interprété de la même manière.

« Les troupes présentes restent constamment en état d’alerte et protégeront avec détermination la souveraineté et la sécurité nationales, ainsi que la paix et la stabilité régionales », a déclaré le colonel Shi Yi, porte-parole du commandement du théâtre oriental de la Chine, dans un communiqué.

Washington et ses alliés occidentaux ont multiplié les transits à travers ce détroit dans le cadre de la « liberté de navigation » des navires de guerre, afin de rappeler qu’il s’agit de voies navigables internationales, ce qui a suscité la colère de Pékin.

Le ministère taïwanais de la Défense a indiqué jeudi avoir surveillé ce passage dans la nuit de mercredi à jeudi mais affirmé que « la situation était normale ».

avec l’Agence France-Presse