« Le Vietnam et les États-Unis sont des partenaires essentiels » à un moment « extrêmement important » pour le monde, a-t-il déclaré au début d’une réunion avec le chef du parti communiste au pouvoir, Nguyen Phu Trong.

Biden au Vietnam pour inaugurer une ère de « coopération encore plus grande »

(Hanoï) Reçu à Hanoï avec pompe et compliments, le président américain Joe Biden a prédit dimanche « le début d’une ère de coopération encore plus grande » avec le Vietnam.

Aurélia END Agence France-Presse

Ce dernier a souhaité que ce voyage soit « un succès », et s’est fendu de compliments sur la bonne forme du démocrate de 80 ans, qu’il avait auparavant reçu avec les honneurs.

Militaires en grande tenue et écoliers agitant de petits drapeaux des deux pays ont accueilli le président américain.

« Vous n’avez pas vieilli d’un jour et je dirais même que vous avez meilleure allure que jamais », a déclaré l’homme fort du régime, ce qui a fait rire Joe Biden.

En campagne pour sa réélection, le président américain est plutôt habitué aux critiques acerbes de ses adversaires politiques sur son âge.

Joe Biden arrive à Hanoï sur la lancée du sommet du G20 à New Delhi, et avec le même objectif que lors de cette grande rencontre internationale : affirmer la puissance américaine en Asie, et ce aux portes de la Chine.

Il doit signer un « partenariat stratégique étendu ». Jusqu’ici, le Vietnam n’a conclu un tel partenariat, qui traduit le plus haut degré de proximité diplomatique possible, qu’avec la Russie, l’Inde, la Corée du Sud et la Chine.

Tout en veillant à ne pas être perçu comme prenant parti pour Washington ou Pékin, Hanoï veut affermir sa position face à la Chine, sur fond de rivalités maritimes et territoriales.

Droits humains

Mais le pays, à en croire un article de presse, ne compte pas que sur les Américains. Le New York Times a rapporté que le Vietnam négociait secrètement un nouveau contrat d’armement avec la Russie en dépit des sanctions internationales.

Jon Finer, conseiller adjoint à la Sécurité nationale de Joe Biden, s’est efforcé de relativiser cette information de presse.

Lors d’un échange avec des journalistes, il a rappelé que le Vietnam et la Russie coopéraient depuis des décennies en matière de coopération militaire.

Mais, selon le conseiller américain, il y a « un malaise grandissant parmi les Vietnamiens » au sujet de cette relation. Washington et ses alliés pourraient aider Hanoï à « diversifier ses partenaires », a-t-il prôné.

La visite de Joe Biden a une importante coloration économique. Washington a besoin du Vietnam, plaque tournante de l’industrie mondiale, pour établir des circuits économiques moins dépendants de la Chine.

États-Unis et Vietnam devraient en particulier discuter pendant deux jours de l’approvisionnement en terres rares, ces métaux essentiels à l’industrie technologique. Le pays d’Asie du Sud-Est dispose des plus importantes réserves mondiales de terres rares après la Chine.

Lundi, Joe Biden rencontrera le président Vo Van Thuong et le premier ministre Pham Minh Chinh. Il a aussi prévu de se recueillir à Hanoï devant le monument consacré à John McCain, ancien héros américain de guerre décédé, qui avait contribué à reconstruire les liens entre les deux pays.

Lors de cette visite, le dirigeant américain devra jongler entre les intérêts stratégiques et la défense des droits humains, dans laquelle le Vietnam affiche un bilan désastreux.

Les opposants sont victimes d’intimidations, de harcèlement et d’emprisonnement à l’issue de procès inéquitables, et des cas de torture pour obtenir des aveux ont été signalés, selon l’organisation Human Rights Watch.

Les militants redoutent que le président américain, malgré ses grands discours sur la défense de la démocratie dans le monde, ne s’étende pas sur le sujet à Hanoï.

Le démocrate veut faire de son voyage plus qu’un passage obligé. Depuis 1995, tous les présidents américains sont passés par le Vietnam.