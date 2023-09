(Dacca) Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a dénoncé jeudi au Bangladesh la stratégie des États-Unis dans la région Indo-Pacifique dont le but selon lui est d’« entraver la Chine et d’isoler la Russie », et a vanté ce pays critiqué pour des atteintes aux droits de l’homme.

Agence France-Presse

« En dépit de la pression exercée sur le Bangladesh par les États-Unis et leurs alliés, nos amis bangladais sont guidés dans leur politique étrangère exclusivement par leurs intérêts nationaux », a déclaré M. Lavrov au côté de son homologue A. K. Abdul Momen.

« Nous voyons bien que les États-Unis et leurs alliés tentent de défendre leurs intérêts dans la région par ce qu’on appelle la stratégie indopacifique : leur objectif est clairement d’entraver la Chine et d’isoler la Russie dans la région », a-t-il ajouté.

Le ministre russe, qui a fait escale au Bangladesh avant un sommet du G20 en Inde auquel le président Vladimir Poutine a renoncé à participer, a affirmé que Moscou et Dakha avaient convenu d’intensifier leurs relations.

Le Bangladesh construit sa première centrale nucléaire avec l’aide de la Russie, un projet de près de 13 milliards de dollars financé à 90 % par un prêt de Moscou. Le chantier et son financement ont été cependant entravés par les sanctions occidentales contre la Russie, en raison de la guerre qu’elle a lancée contre l’Ukraine en février 2022.