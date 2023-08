Pékin promet « des mesures fermes et énergiques »

(Taipei) Le vice-président de Taïwan William Lai est en route vers les États-Unis samedi, officiellement pour y transiter avant de se rendre au Paraguay, malgré l’opposition de la Chine à tout contact formel entre Taipei et l’étranger.

Agence France-Presse

La Chine a promis dimanche « des mesures fermes et énergiques » face à la visite aux États-Unis de William Lai, le vice-président de Taïwan, territoire insulaire revendiqué par Pékin.

« La Chine suit de près l’évolution de la situation et prendra des mesures fermes et énergiques pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale », a indiqué dans un communiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Pékin considère en effet Taïwan comme l’une de ses provinces à réunifier un jour avec le reste de son territoire, par la force si nécessaire.

La Chine s’oppose ainsi à tout contact diplomatique entre l’île et les pays étrangers, et condamne fermement chacune des rencontres entre Taipei et d’autres gouvernements.

Officiellement, M. Lai doit simplement « transiter » par les États-Unis, comme la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen début avril. Lors de cette étape, elle a rencontré le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, et suscité l’ire de Pékin.

« Je vais… faire connaître à la communauté internationale nos efforts pour maintenir la paix et la stabilité dans la région indo-pacifique », a dit le vice-président taïwanais avant d’embarquer.

« Départ prochain pour #Asuncion », « hâte de rencontrer des #amis américains en transit », a écrit plus tôt William Lai sur X, nouveau nom de Twitter, précisant qu’il se rend au Paraguay pour assister à l’entrée en fonctions du nouveau président, Santiago Peña. Le Paraguay est le seul pays d’Amérique du Sud à reconnaître officiellement Taipei.

En réponse à M. Lai, la présidente de l’Institut américain à Taïwan, qui sert de facto d’ambassade américaine pour Taïwan et est située en Virginie, Laura Rosenberger, lui a répondu sur X : « L’AIT a hâte d’accueillir le vice-président au cours de son transit vers le Paraguay ! ».

M. Lai doit faire étape à New York à l’aller, puis à San Francisco au retour.

Au nom de son principe d’« Une seule Chine » selon lequel Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois, Pékin a condamné jeudi 3 août ce « transit », appelant les dirigeants américains à « cesser les échanges officiels entre les États-Unis et Taïwan ».

Sur l’île, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères Jeff Liu a minimisé, affirmant qu’il n’y a « rien de spécial » concernant le passage de M. Lai sur le sol américain. Il a souligné que cela s’était déjà produit 11 fois.

Au cours de la semaine précédant le départ de M. Lai, la présence militaire chinoise autour des eaux et de l’espace aérien de Taïwan a été plus importante que d’habitude.

Mercredi, le ministère de la Défense taïwanais a indiqué avoir localisé 33 avions et six navires de guerre autour de l’île de 6 h locales ce jour-là jusqu’à vendredi.