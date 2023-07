Parmi les victimes figurent « un enseignant, deux parents et trois élèves », a déclaré une porte-parole de la municipalité, en ajoutant qu’un suspect avait été arrêté.

Une attaque au couteau fait six morts dans une école maternelle

(Pékin) Une attaque au couteau au sein d’une école maternelle en Chine a fait six morts et un blessé lundi à Lianjiang dans le sud du pays, ont indiqué les autorités locales.

Parmi les sept victimes figurent « un enseignant, deux parents et trois élèves », a déclaré une porte-parole de la municipalité, en ajoutant qu’un suspect avait été arrêté.

Elle n’était pas en mesure de préciser dans l’immédiat l’âge ou l’identité des victimes.

Le suspect arrêté est âgé de 25 ans, a précisé dans un communiqué la police locale, qui l’a identifié comme M. Wu.

« Il s’agissait d’une attaque au couteau », « une agression intentionnelle », a précisé la police, qui essaie désormais de vérifier l’identité des victimes.

L’attaque a eu lieu vers 7 h 40 locales (dimanche 19 h 40 heure de l’Est) dans la ville de Lianjiang, située dans la province du Guangdong, selon le média soutenu par l’État China News Network.

Sur une vidéo publiée par le quotidien du gouvernement de la province voisine du Hunan, Sanxiang Metropolis Daily, on voit un homme grand et mince, les mains plaquées dans le dos, être poussé par des agents dans une voiture de police.

D’autres vidéos tournées par des passants et affirmant montrer la scène du crime ont été vite retirées des réseaux sociaux chinois Douyin (nom local de Tiktok) et Weibo (similaire à Twitter).

Violence en hausse

La Chine interdit à ses citoyens de détenir des armes à feu. Mais les attaques à l’arme blanche se sont multipliées ces dernières années dans le pays.

De manière générale, la violence est en hausse dans la deuxième économie mondiale, où le fossé entre pauvres et riches s’est rapidement creusé ces dernières années.

Des attaques mortelles visant spécifiquement les écoles ont eu lieu dans le pays, incitant les autorités à renforcer la sécurité autour des établissements scolaires.

En août 2022, une attaque au couteau contre une école maternelle dans la province de Jiangxi (sud-ouest) a fait trois morts et six blessés.

Un individu muni d’un couteau avait attaqué en avril 2021 une école maternelle à Beiliu, dans le sud du pays, tuant deux enfants et blessant 16 personnes.

En avril 2018, un homme de 28 ans avait tué neuf collégiens à la sortie de leur établissement dans la province du Shaanxi (nord).

L’homme, condamné à mort et exécuté dans les mois qui suivirent, avait dit avoir agi par vengeance après avoir été victime de harcèlement lorsqu’il était élève du même collège.

En janvier 2017, un homme armé d’un couteau de cuisine avait blessé 11 enfants dans une école maternelle de la région autonome du Guangxi (sud).

Et c’est également armé d’un grand couteau de cuisine qu’en mai 2010, un homme de 48 ans avait tué sept enfants et deux adultes, et blessé au moins 20 personnes dans une maternelle du nord de la Chine.

Ce drame intervenait après une série de quatre attaques similaires au couteau ou au marteau, perpétrées par des forcenés se disant frustrés dans leur vie professionnelle ou affective.