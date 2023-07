Guerre au Soudan

L’armée appelle une nouvelle fois les civils à s’enrôler

(Wad Madani) Des tirs d’artillerie lourde ont de nouveau secoué Khartoum lundi, après plus de deux mois et demi de combats au Soudan entre les paramilitaires et l’armée, assaillie sur plusieurs fronts et qui a réclamé une nouvelle fois le renfort des civils.