Le cyclone Biparjoy s’affaiblit après avoir touché terre

Le cyclone Biparjoy s’est affaibli tôt vendredi en se déplaçant vers le nord après avoir frappé la côte indienne, accompagné de vents violents et de vagues impressionnantes sur les rivages de l’Inde et du Pakistan, et provoqué des évacuations.