Le Pentagone dénonce des actions « de plus en plus risquées » de Pékin

(Singapour) Le ministère américain de la Défense a dénoncé dimanche les actions « de plus en plus risquées » de l’armée chinoise en Asie, après deux incidents entre les forces des deux pays ces derniers jours.

Agence France-Presse

« Nous continuons à être préoccupés par les activités de plus en plus risquées et coercitives de l’Armée populaire de libération dans la région, y compris ces derniers jours », a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, qui assiste avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin à une conférence sur la sécurité à Singapour.

Ces déclarations interviennent après deux incidents impliquant les forces armées américaines et chinoises dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale ces dix derniers jours.

La marine américaine a accusé samedi un navire chinois d’avoir zigzagué de façon « dangereuse » autour d’un de ses destroyers qui naviguait dans le détroit de Taïwan en compagnie d’un bâtiment canadien.

La Chine n’a pas mentionné cet incident mais a accusé les États-Unis et le Canada de causer « intentionnellement des troubles dans le détroit de Taïwan », sur lequel elle revendique des droits souverains.

Washington a également accusé un pilote d’avion de chasse chinois d’avoir effectué « une manœuvre agressive injustifiée » près d’un appareil de reconnaissance américain qui survolait la mer de Chine méridionale le 26 mai. Pékin a accusé l’avion américain d’avoir « délibérément fait irruption » dans une zone d’entraînement de la Chine « pour effectuer (des opérations) de reconnaissance ».