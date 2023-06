Le président du Conseil européen Charles Michel et le président du Kirghizstan Sadyr Japarov

(Cholpon-Ata) Le président du Conseil européen Charles Michel est arrivé vendredi au Kirghizstan, ont annoncé les autorités de cette ex-république soviétique, pour le deuxième sommet entre l’Union européenne (UE) et l’Asie centrale, région ardemment courtisée par les grandes puissances sur fond d’affaiblissement de la Russie.

Agence France-Presse

Les présidents du Kazakhstan, du Kirghizstan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et une délégation du Turkménistan, pays reclus, sont attendus à ce sommet organisé dans la ville de Cholpon-Ata, sur les rives montagneuses du lac Issyk-Koul.

Il intervient seulement deux semaines après un sommet inédit entre les présidents de ces cinq ex-républiques soviétiques centrasiatiques et la Chine de Xi Jinping, qui renforce son emprise sur cette région traditionnellement sous influence russe.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a donné une nouvelle impulsion aux relations entre l’Asie centrale et l’Union européenne, tout en permettant aux dirigeants centrasiatiques de diversifier leurs partenariats, faisant de même avec la Turquie ou l’Iran.

Déjà première donatrice de la région, avec 1,1 milliard d’euros d’aide entre 2014 et 2020, l’UE est également le principal partenaire d’investissement en Asie centrale, avec 42 % du stock total, loin devant les États-Unis (14,2 %), la Russie (6 %) et la Chine (3,7 %).

Mais ces dernières semaines, l’UE a cependant fait planer la menace de sanctions secondaires sur des pays tiers accusés d’aider la Russie à contourner les sanctions, dont les républiques centrasiatiques.

Bruxelles essaie cependant d’atténuer les effets des mesures prises contre la Russie qui pourraient toucher par ricochet les républiques d’Asie centrale, pour ne pas les pousser encore plus dans les bras de Moscou.

Car malgré la volonté affichée des États de la région de mener une politique étrangère multivectorielle, ces pays restent cependant étroitement liés à la Russie, puissance régionale historique, via des alliances militaires, économiques et des liens culturels encore forts.

Un rôle que lui conteste désormais la Chine, qui octroie notamment d’importants prêts pour financer ses « Nouvelles routes de la soie », gigantesque projet d’infrastructure.

Les régimes d’Asie centrale restent cependant à divers degrés considérés comme autoritaires, les ONG critiquant régulièrement la situation des droits de la personne.

Et la situation sécuritaire reste instable, avec l’an passé des combats meurtriers entre le Kirghizstan et le Tadjikistan, des révoltes réprimées dans le sang au Kazakhstan et en Ouzbékistan.

De plus, la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan voisin reste une source d’inquiétude pour les pays d’Asie centrale, encore réticents à s’engager avec le gouvernement taliban, reconnu par aucun pays.