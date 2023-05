(Bruxelles) La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a plaidé mercredi devant les eurodéputés pour l’octroi à son pays du statut de candidat à l’UE, qui permettrait une « protection » face à la Russie, se disant « confiante » dans la perspective que cela se fasse avant la fin de l’année.

Agence France-Presse

L’Union européenne a refusé en juin 2022 à la Géorgie le statut de candidat à l’intégration, qu’elle a en revanche accordé à l’Ukraine et à la Moldavie. Bruxelles demande à Tbilissi des progrès en matière d’indépendance de la justice, de lutte contre la corruption et le crime organisé notamment.

« Je veux voir la Géorgie surmonter les défis nationaux et internationaux et s’engager fermement sur la voie d’une intégration européenne à part entière. Et pour cela, il n’y a qu’une seule voie : que la Géorgie obtienne d’ici la fin de l’année le statut de candidat à l’Union européenne. Et je suis confiante », a déclaré Mme Zourabichvili devant le Parlement européen à Bruxelles.

La Commission européenne doit présenter à l’automne aux États membres un rapport sur les progrès réalisés par l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, afin de décider des prochaines étapes respectives pour ces trois anciennes républiques soviétiques dans le long processus d’adhésion à l’UE.

« Nous ne sommes pas parfaits, loin de là […] Certaines recommandations » faites par l’UE pour l’octroi du statut de candidat « ont été mises en œuvre, mais il faut faire davantage », a reconnu la présidente géorgienne, une dirigeante pro-occidentale aux pouvoirs limités.

« Ce sera notre tâche commune dans les mois à venir, afin de garantir que nous ne laissons pas passer une seconde chance, ce que le peuple géorgien ne pardonnerait pas », a-t-elle ajouté.

Mme Zourabichvili a souligné que ce statut de candidat apporterait à la Géorgie « une protection face à la Russie », qui « continue à occuper » une partie de son territoire et à lui livrer « une guerre hybride ».

Elle a mis en garde contre le risque de laisser son pays dans « une zone grise ». « Alors que la Russie va vers une défaite en Ukraine, nous ne pouvons pas nous permettre de fournir à la Russie la tentation de chercher des points faibles ailleurs », a-t-elle dit.

« La Russie doit comprendre que la Géorgie est l’Europe et que l’Europe est déterminée à ce que la Géorgie soit l’Europe », a-t-elle poursuivi, mettant en exergue les tentatives de Moscou ces derniers mois de « rétablir son influence » dans ce pays, citant en particulier la reprise des vols Russie-Géorgie.

La responsable a en outre souligné que le statut de candidat à l’UE permettrait de « cimenter le rôle de la Géorgie comme force pro-européenne dans la région » du Caucase.